На войне РФ против Украины погиб редактор вражеского пропагандистского телеканала "Известия" Максим Елисеев.

Пропагандист погиб в Украине. Фото из открытых источников

Пропагандистский телеканал сообщил, что Максим Елисеев погиб 26 декабря в результате атаки беспилотника.

"Он покинул профессиональную деятельность осенью 2022 года и ушел добровольцем в зону проведения спецоперации", – говорится в сообщении пропагандистов РФ.

Максим Елисеев выполнял функции связиста группировки "ЛНР" на Харьковском направлении.

Напомним, в июне во временно оккупированной Горловке Донецкой области под обстрел попали журналист и оператор российского пропагандистского телеканала "НТВ". В результате обстрела один из пропагандистов скончался.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к Китаю с призывом повлиять на КНДР, солдаты которой воюют против ВСУ в Курской области. "Корейский народ не должен терять своих людей в боях в Европе. И на это могут повлиять, в частности, и соседи Кореи, в частности Китай. Если Китай искренний в своих заявках, что война не должна расширяться, нужно соответствующее влияние на Пхеньян", – заявил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на фронтах пока без изменений — украинские воины путем сверхчеловеческих усилий останавливают врага, пока "мудрый народ" уже готовится к миру, отметил офицер ВСУ Николай Мельник. "Противник пытается прорваться на направлении Улакли-Константинополь, чтобы взять в окружение Кураховский выступ. При том количестве дронов, в частности на оптоволокне, которое имеют россияне, дорога на Курахово — это дорога отчаянных камикадзе", — сообщил он.