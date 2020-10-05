Не оставила шансов конкурентам: девушка нашла оригинальный способ получить работу своей мечты

Язык
BTC/USD
10723.36
ETH/USD
353.19
LTC/USD
46.40
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
33.56
RUB/UAH
0.37
Любовь Блажко
Женщина из Великобритании очень хотела получить должность графического дизайнера в одной известной компании. Но она понимала, что на такую вакансию будет подавать резюме много людей, поэтому решила ярко заявить о себе. Об этом пишет издание apostrophe.
Девушка нашла оригинальный способ получить работу своей мечты. Фото: pixabay
Претендентка вместо того, чтобы отправить обычное резюме, решила не ограничиваться только этим. Она отправила своему будущему работодателю огромный баннер со своей фотографией, на котором была изображена в полный рост. На снимке женщина сидит за пустым столом якобы в их офисе. Она была уверена в том, что это наглядно покажет работодателю, как она будет выглядеть вместе с другими сотрудниками офиса.
Но на этом сюрпризы не закончились: на картонной коробке, в которой был баннер, женщина оставила оригинальную надпись – "Вытащите меня в офис!".
Работодатели, конечно же, не могли не оценить такого креативного поступка. Они позвонили женщине и пригласили ее пройти собеседование. Также они добавили, что за всю историю приема сотрудников на работу, этот случай они запомнят на всю жизнь.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости