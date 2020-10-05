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Не оставила шансов конкурентам: девушка нашла оригинальный способ получить работу своей мечты

При огромном желании можно найти способ, чтобы выделить себя среди остальных

сегодня, 16:54
Автор:

Любовь Блажко

Женщина из Великобритании очень хотела получить должность графического дизайнера в одной известной компании. Но она понимала, что на такую вакансию будет подавать резюме много людей, поэтому решила ярко заявить о себе. Об этом пишет издание apostrophe.

Не оставила шансов конкурентам: девушка нашла оригинальный способ получить работу своей мечты

Девушка нашла оригинальный способ получить работу своей мечты. Фото: pixabay

Претендентка вместо того, чтобы отправить обычное резюме, решила не ограничиваться только этим. Она отправила своему будущему работодателю огромный баннер со своей фотографией, на котором была изображена в полный рост. На снимке женщина сидит за пустым столом якобы в их офисе. Она была уверена в том, что это наглядно покажет работодателю, как она будет выглядеть вместе с другими сотрудниками офиса.


Но на этом сюрпризы не закончились: на картонной коробке, в которой был баннер, женщина оставила оригинальную надпись – "Вытащите меня в офис!". 


Работодатели, конечно же, не могли не оценить такого креативного поступка. Они позвонили женщине и пригласили ее пройти собеседование. Также они добавили, что за всю историю приема сотрудников на работу, этот случай они запомнят на всю жизнь. 

"Она прислала нам баннер, чтобы мы могли визуализировать работу с ней. И я счастлива объявить, что мы предложили ей работу", — рассказала креативный директор компании. 

Также издание "Комментарии" расскажет, отомстил через 17 лет: банк отказал молодому парню в кредите и пожалел об этом.


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