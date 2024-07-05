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Названы причины, почему Украина проигрывает войну России

В первую очередь против Украины сыграла ошибочная оценка продолжительности войны

сегодня, 16:58 comments1222
Автор:
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Ткачик Олеся
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Экономист Павел Вернивский рассказал, почему Украина проигрывает войну террористической России. По его словам, это произошло потому, что украинцы рано поверили в победу и недооценили решительность врага.

Названы причины, почему Украина проигрывает войну России

Война в Украине

Кроме того, по его мнению, было потрачено много времени и усилий на послевоенное эфемерное восстановление, вместо сосредоточены усилий на войне. При этом он добавил, что в минус Украине сыграло и то, что она проигнорировала информацию, что враг готовится именно к затяжной войне.

"Ложная оценка продолжительности войны, которая привела к недостаточному и очень медленному расширению производства оружия Ситуативное планирование и инфантильная вера, что войну можно выиграть одним сражением", — говорит Вернивский.

При этом, по его мнению, западная помощь усилила инфантильность и безответственность власти. Поэтому она не занималась активной мобилизацией экономики, потому что верила, что Запад все даст.

Кроме того, добавил эксперт, против Украины сыграла чрезмерная вера в увеличение помощи, даже когда реальность говорила обратное.

И при этом всему, говорит эксперт, Украина неэффективно использовала имеющиеся ресурсы, особенно западную помощь.

В минус Украине также сыграли расконцентрацию усилий и непонимание приоритетов, а также отсутствие системности и организационной составляющей в направлении экономической мобилизации со стороны властей.

"Неспособность предусмотреть неблагоприятные сценарии развития событий и отсутствие планов, как на них реагировать. Неспособность учиться на своих ошибках", – добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что у ВР также есть мнение по поводу того, почему Украина проигрывает в войне.




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Источник: https://www.facebook.com/p.vernivskiy/posts/pfbid02L8CGAkVUD6CfxKbXNbGGfJDBPV42augrSJajumy4bqtfP1evEERGKKWAynSx5XgWl
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