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Названы главные ошибки при поиске работы: как их исправить

Одна из главных – составление некачественного резюме.

сегодня, 09:15
Автор:

Олег Терещенко
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Считается, что наиболее распространенные ошибки при поиске работы – это написание плохого резюме. Часто претенденты допускают типичные ошибки – дают лишнюю информацию, указывают не рабочие ссылки на портфолио и неграмотно пишут.

Названы главные ошибки при поиске работы: как их исправить

Поиск работы - фото из открытых источников

Как сообщает obozrevatel.com, рекомендуется уделять достаточно времени на составление качественного резюме. Если претендент хочет в резюме рассказать о себе больше, следует использовать дополнительные ссылки для переходов на профессиональное портфолио или другие материалы.

Кроме того, рекомендуется начинать поиск работы по мониторингу рынка труда по своей специализации: какое количество компаний, какие из них лучше, какие условия работы и зарплату предлагают. До ведения переговоров с потенциальными работодателями следует знать свою "стоимость" на рынке как специалиста.

Существуют различные варианты использования дополнительных каналов поиска работы: соцсети, мессенджеры, а также проверенные – рекомендации друзей и знакомых.

Кроме того, для некоторых кандидатов подходит поиск через LinkedIn с помощью широкой профессиональной сети контактов. Ярмарка вакансий часто проходят на специализированных конференциях – отличная возможность найти работу и задать вопросы.

Не стоит тратить время на работодателей с сомнительной репутацией. Иногда даже опытные претенденты рискуют попасть в руки мошеннических компаний, не легально или полулегально ведущих свою деятельность. Перед тем как отправлять свое резюме, следует узнать как можно больше информации о работодателе.

Также претендентам не стоит опасаться о себе напоминать. Да, если человек не получил никакого ответа на вакансию, однако заинтересован в работе, нужно напомнить о себе и попросить, чтобы сориентировались на следующие этапы отбора кандидатов.

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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/economy/ukraintsev-ne-berut-na-rabotu-iz-za-plohih-rezyume-nazvanyi-top-5-oshibok.htm
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