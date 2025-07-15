Названа наиболее несчастливая работа: какие профессии с самым низким уровнем удовольствия

Специализированная платформа рынка труда Deputy обнародовала свой третий ежегодный отчет Shift Pulse, в котором назвала самые счастливые и несчастные профессии в США. Исследование охватило более 1,5 миллиона результатов опросов работников с апреля 2024 по апрель 2025 года.

Какая наиболее несчастливая работа. Фото из открытых источников

Исследование Deputy ввело новый параметр измерений под названием "чистый показатель счастья", позволяющий выявлять точки давления на работников и реагировать на них вовремя. По словам авторов, эмоциональную атмосферу в коллективе следует рассматривать как мощный индикатор потенциального выгорания, прогулов и снижение эффективности.

Как оказалось, наиболее несчастными себя назвали работники аптек – только 13,94% работников дали положительную оценку своей работе. Среди лидеров по уровню неудовлетворенности оказались работники в службе доставки и почтовой связи, а также ветеринарные клиники и медицинские учреждения.

Согласно Deputy, лидером по уровню удовлетворения стали работники магазинов табачных изделий, вейпов и каннабиса – 91,87% респондентов в этом секторе считают свою работу приятной. Также в топе самых счастливых профессий оказались работники кафе, ресторанов и стоматологических клиник.

Хотя исследование было проведено в США, его выводы могут быть актуальны и для других стран, в частности Украины. Ведь глобальные тенденции в сфере труда становятся все более универсальными.

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