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Названа наиболее несчастливая работа: какие профессии с самым низким уровнем удовольствия

Выявлены три самые несчастные и счастливые профессии.

15 июля 2025, 09:45
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Slava Kot

Специализированная платформа рынка труда Deputy обнародовала свой третий ежегодный отчет Shift Pulse, в котором назвала самые счастливые и несчастные профессии в США. Исследование охватило более 1,5 миллиона результатов опросов работников с апреля 2024 по апрель 2025 года.

Названа наиболее несчастливая работа: какие профессии с самым низким уровнем удовольствия

Какая наиболее несчастливая работа. Фото из открытых источников

Исследование Deputy ввело новый параметр измерений под названием "чистый показатель счастья", позволяющий выявлять точки давления на работников и реагировать на них вовремя. По словам авторов, эмоциональную атмосферу в коллективе следует рассматривать как мощный индикатор потенциального выгорания, прогулов и снижение эффективности.

Как оказалось, наиболее несчастными себя назвали работники аптек – только 13,94% работников дали положительную оценку своей работе. Среди лидеров по уровню неудовлетворенности оказались работники в службе доставки и почтовой связи, а также ветеринарные клиники и медицинские учреждения.

Согласно Deputy, лидером по уровню удовлетворения стали работники магазинов табачных изделий, вейпов и каннабиса – 91,87% респондентов в этом секторе считают свою работу приятной. Также в топе самых счастливых профессий оказались работники кафе, ресторанов и стоматологических клиник.

Хотя исследование было проведено в США, его выводы могут быть актуальны и для других стран, в частности Украины. Ведь глобальные тенденции в сфере труда становятся все более универсальными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об 11 профессиях, наиболее рискующих быть замененными искусственным интеллектом в 2025 году.

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Источник: https://www.yahoo.com/news/unhappiest-job-sector-america-named-073650793.html
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