Надоедливых рекламных звонков больше не будет: что решили в Кабмине

Кабинет Министров Украины принял постановление, которое изменит некоторые правила предоставления услуг мобильной связи. Первое и, вероятно, самое главное, операторы будут блокировать спам, рекламу, потенциально мошеннические звонки и препятствовать незаконному списанию средств.

Спам. Иллюстративное фото

"Больше украинцам не будут надоедать фейковыми звонками о выигрыше, навязчивыми "выгодными предложениями" или рекламой, на которую не давали согласия", — сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

В министерстве объяснили, чтобы звонок не считался спамом, компании должны заключить договор с оператором и зарегистрировать номера. Если человек получил спам-звонок, то следует сообщить об этом своему оператору — номер заблокируют. В министерстве убеждены, чтобы такие изменения защитят украинцев от фейковых звонков и возможной дезинформации.

Также изменятся некоторые правила предоставления услуг мобильной связи. Так, в зоне боевых действий украинцам не будут блокировать SIM-карты за неуплату. А при первом подключении к сети получат бесплатный пакет, чтобы пообщаться с родными.

Ознакомиться со всеми расходами по номеру и отменить платные услуги можно будет в личном кабинете.

В договоре обязательно будет указываться скорость интернета. Если скорость ниже – клиент сможет подать жалобу в регулятор сферы НКЭК или обратиться в суд.

"Принятие постановления — революционный шаг для телеком-сферы. Мы создаем четкие и прозрачные правила игры для рынка, в центре которого человек и его права", — подчеркнули в министерстве.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что не так с новым решением в "Укрпочте".



