Начальник Одесского военкомата рассказал о зарплатах работников ТЦК

Начальник Одесского областного территориального центра комплектования Юрий Пуйко рассказал о зарплатах, получаемых работниками ТЦК. По его словам, это меньше, чем зарплаты военных в боевых частях.



Какие зарплаты у ТЦК. Фото из открытых источников

Глава Одесского ТЦК Юрий Пуйко во время интервью изданию Новости.Live прокомментировал тезис, что якобы начальники военкоматов одни из самых богатых людей в Украине. В частности, его предшественник Евгений Борисов был уволен после обнародования информации о том, что его семья приобрела недвижимость в Испании и автомобили на миллионы долларов во время полномасштабной войны.

По словам Пуйко, все его данные находятся в открытом доступе и указаны в декларации. Кроме того, начальник Одесского областного ТЦК рассказал, какие зарплаты получают работники ТЦК и отличаются ли они от тех, которые получают военные в зоне боевых действий.

"Я скажу, что даже меньше. Военнослужащие ТЦК и СП, я размер не буду говорить, но она гораздо меньше, чем у военнослужащих, которые проходят службу в боевых воинских частях. Меньше 30", — сказал Пуйко.

Также руководитель Одесского ТЦК рассказал, что около 90% работников территориальных центров комплектования – это военные, получившие ранения на войне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что начальник Одесского ТЦК сделал заявление о процессе "бусификации" во время мобилизации в Украине. По его словам, работники ТЦК действуют в рамках правил, полномочий и обязанностей. Кроме того, Пуйко отметил, что наблюдаются положительные отзывы о работе ТЦК.

Также "Комментарии" писали о том, куда ТЦК отправляет людей из рекрутинговых центров.