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На рынке труда избыток журналистов, юристов и менеджеров

В результате наблюдается избыток топменеджеров и руководителей среднего звена, юристов, делопроизводителей и журналистов

сегодня, 01:30
Автор:

Ольга Чародий
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Учитывая отчет Национального банка, следует, что на рынке труда наблюдается избыток предложения менеджеров и руководителей среднего звена, юристов, делопроизводителей и журналистов. Об этом сообщается в Инфляционном отчете Национального банка за январь 2022 года. В заявлении указано, что смещение кривой Бевериджа в результате роста количества вакансий при почти неизменном уровне безработицы в 2021 году свидетельствует о значительных сложностях с заполнением имеющихся вакансий из-за несоответствия профессий или квалификации.

На рынке труда избыток журналистов, юристов и менеджеров

Работа (фото из открытых источников)

В результате наблюдается избыток топменеджеров и руководителей среднего звена, юристов, делопроизводителей и журналистов. В то же время сохраняется нехватка работников рабочих профессий, ИТ, сельского хозяйства, в частности, из-за значительного спроса на эти профессии за рубежом. Однако НБУ прогнозирует, что дальнейший рост экономики и улучшение деловых ожиданий предприятий будет стимулировать увеличение спроса на рабочую силу. К примеру, в этом году большинством предприятий планируется расширение штатов работников.

Благодаря этому уровень безработицы в 2022 году должен снизиться до 9.1%, а затем постепенно приблизится к нейтральному уровню в 8.5%. Впрочем, из-за усиления диспропорций на рынке труда это продлится дольше, чем ожидалось.

Напомним, в январе 2022 года вступил в силу закон, согласно которому предприниматели должны пользоваться РРО (кассовыми аппаратами). Налоговая служба объяснила, должны ли все ФЛП использовать кассовые аппараты и когда можно обойтись без них. Если с предпринимателем рассчитываются обычно только безналичными и если деньги поступают не на платежную карту ФЛП, а на счет в банке, то можно не использовать кассовые аппараты. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе. Служба даже опубликовала видеоролик, в котором говорится о предпринимателе, осуществляющем торговлю в Интернете.






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Источник: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2022-Q1.pdf?v=4
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