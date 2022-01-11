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На какую сумму украинцы ежегодно выбрасывают после праздников: цифры вас шокируют

Если ваш понедельник или любой другой рабочий день напоминает полный завал, то не стоит лишний раз раздражаться

сегодня, 02:00
Автор:

Ольга Чародий
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Рабочий день в разгаре, а справиться со всеми делами становится все сложнее? Пора воспользоваться этими советами, которые помогут вернуть концентрацию и энергию за короткое время.Если ваш понедельник или любой другой рабочий день напоминает полный завал, из-за которого сложно разглядеть любой выход и свет, то не стоит лишний раз раздражаться. В таких случаях есть несколько действительно действенных советов от телеграмм-канала TED, которые помогут заново настроиться на рабочий процесс и лучше справиться с задачами.

На какую сумму украинцы ежегодно выбрасывают после праздников: цифры вас шокируют

Работа (фото из открытых источников)

4 способа перезагрузиться во время завала на работе

1. Небольшая зарядка. Кто сказал, что ее можно и нужно делать только утром? Она полезна в любое время в течение дня. Даже выполнение простых упражнений поможет повысить уровень кислорода в крови, расслабить нервную систему и улучшить работу мозга. Если же дистанционная работа вам только снится или у вас нет возможности разминаться, то переходите к следующему пункту.

2. Прогулка по офису. Это отличный вариант отвлечься, а также улучшить отношения со своими сотрудниками. Можно даже пригласить их на кофе, ведь в такой атмосфере более приятно обсуждать рабочие задания.

3. Зарядка для глаз. Она не нуждается в чрезмерных усилиях и даже подъеме со стула. Зато позволяет снять напряжение с глаз, которые также получают большую нагрузку из-за многочасовой работы по гаджетам. Зарядка достаточно проста: закройте глаза, проведите ими из стороны в сторону, сделайте круговые движения глазами, откройте и посмотрите на какой-нибудь далекий объект.

4. Стакан воды. Устройте себе небольшое путешествие в кухню, но не за вкусностями, а за водой. Людям тяжело отличать голод от жажды, а обезвоживание на первых этапах вообще малоощутимо. Поэтому просто налейте стакан воды и выпейте. Если просто вам не очень нравится, то можно добавить ягод или фруктов, если они есть под рукой.

Напомним, новаторские исследования показывают, что неврологическое здоровье и активность головного мозга зависят от состояния ног человека.


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Источник: https://t.me/TEDinfo/1900
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