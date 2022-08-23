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Актуально На государственную программу IT Generation было подано более 200 тысяч заявок

21 августа истек срок подачи заявлений на участие в конкурсе IT Generation от Минцифры. Шанс получить возможность бесплатного прохождения курсов получили все украинцы.

23 августа 2022, 21:14
Автор:

Slava Kot
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Минцифры Украины вместе со Львовским ИТ Кластером и компанией Binance создали конкурс, в котором можно было получить бесплатное обучение в нескольких IT специальностях. На первом этапе состоялся отбор школ, в которых бесплатно могли бы получать опыт победители проекта IT Generation. На этом этапе были отобраны 22 школы.

На государственную программу IT Generation было подано более 200 тысяч заявок

На IT Generation подано более 200 тисяч заяв

Следующий этап предусматривал подачу заявки всех желающих. Подать заявку на участие в конкурсе мог любой украинец, но ему нужно было подходить под несколько критериев:

  • возраст участника в диапазоне 21-60 лет;
  • иметь украинское гражданство;
  • не иметь опыта работы в ИТ;
  • знать английский.

Желающих попробовать свои силы в этой государственной программе было много и сегодня Минцифры опубликовало окончательное количество пришедших им заявок — это 211 312 анкета от 47 996 конкурсантов.

Теперь участников, которые прошли второй этап и правильно подали все документы, ждет завершающий шаг, их должны выбрать школы и предложить обучение у себя.

Стоит отметить, что всего было 1000 свободных мест, а значит, в среднем на одно место претендует 211 заявок или 48 человек. Ведь один человек мог подать несколько заявок на разные направления.

Минцифры просит не огорчаться тех, кто не прошел на бесплатные курсы, ведь это только первая программа, которая привлекает украинцев в ИТ-сферу и объявила, что подобные бесплатные программы будут разрабатываться и практиковаться и дальше.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал об украинском технологическом бренде, который представлял Украину на бизнес-форуме в Нидерландах.



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Источник: https://thedigital.gov.ua/
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