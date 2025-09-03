Может ли имя влиять на трудоустройство: ученые назвали 36 имен, которые имеют малейшие шансы получить работу

Ваше имя может повлиять на карьерные шансы больше, чем вы думаете. Канадские ученые обнародовали исследование, показавшее, что определенные имена снижают вероятность получить работу из-за своего характерного звучания. В список попали 36 имен.

Как имя влияет на трудоустройство

Исследование, проведенное в Карлтонском университете и опубликованное в Science Direct, изучало влияние звучания имени на решения работодателей. Участников просили избрать кандидата на должность, имея только его имя.

Как показали результаты, имена с "ласковым" звучанием чаще ассоциировали с приятными чертами характера, тогда как "резкие" имена связывали с более прямолинейными и энергичными личностями. Авторы работы доктор Дэвид Дишу и профессор Пексман связывают это с феноменом звуковой символики, когда некоторые звуки вызывают ассоциации с формами и чертами.

"Эти результаты показывают, что звучание имени может быть еще одним источником пристрастности в решениях о найме. Когда у людей нет много деталей о кандидате, кажется, что в имени есть многое. Самым известным примером звуковой символики является эффект бубы/кики. В разных языках и культурах люди склонны совмещать вымышленное слово "буба" с круглыми формами, а "кики" – с колючими", — указывают исследователи.

По их словам, почему это происходит до сих пор вызывает дискуссии, но некоторые теории предполагают, что это сводится к физическому ощущению от произношения слов или до того, как звуки слов "имитируют черты" круглых или колючих предметов. По их мнению, люди не только ассоциируют имена типа Боба с круглыми силуэтами, а Кирка с колючими, но и ассоциируют эти имена с разными чертами характера.

Интересно, что когда в резюме добавляли фото или видео кандидата, влияние имени уменьшалось. Ученые объясняют, что фактор имени срабатывает преимущественно в тех случаях, когда информации о человеке мало.

36 имен, имеющих малые шансы получить работу

Женские:

Рита, Эрика, Этта, Петти, Кристи, Кэти, Кейси, Петра, Катя, Кейт, Триста, Трейси, Пиппа, Тесса, Тиа, Грета, Иветт.

Мужские:

Эрик, Гектор, Крис, Кертис, Кирк, Тед, Тит, Такер, Тейт, Терри, Пирс, Картер, Кипп, Курт, Джек, Виктор, Гарретт, Зак.

Хотя предвзятость по имени может казаться пустяком, она демонстрирует, как бессознательные ассоциации влияют на принятие решений в сфере найма.

