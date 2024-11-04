Молодые сотрудники еженедельно теряют день производительности из-за выгорания: что произошло

Молодые сотрудники поколения Z еженедельно теряют около одного рабочего дня из-за пониженной производительности. В год это составляет почти 54 дня. Часто причинами таких потерь выгорание, стресс и проблемы с психическим здоровьем. Кроме этого, зуммеры чаще старших коллег берут больничные, а учитывая эмоциональную и физическую нагрузку, готовы оставить работу, если их условия не улучшатся.

Молодые работники испытывают депрессию чаще, чем те, кому за 50

Согласно исследованию, проведенному среди 13 тысяч работников UKG, 75% респондентов на "передовой" — это постоянно взаимодействующие с клиентами — ощущают полное выгорание. Среди представителей поколения Z этот показатель еще выше – 83%. Похоже, молодые работники не хотят мириться с условиями, где работа становится не просто тяжелой, но и опасной для здоровья. Для зуммеров требование к изменению условий труда уже не просто прихоть, а необходимость: многие готовы покинуть должность, если работа и дальше будет вредить их физическому и психическому состоянию.

Поколение Z, которое недавно влилось в рабочую силу, быстро осваивает новые правила игры: отказываться от токсических условий, ставить границы и заботиться о своем здоровье. В то же время они чаще болеют и принимают больничные по сравнению со старшими коллегами. Эти факторы подрывают традиционные подходы к работе и вынуждают работодателей переосмыслить свои требования. Ведь, по оценкам Microsoft, большинство компаний зависят именно от работающих на "передовой" — около 80% рабочей силы непосредственно контактируют с клиентами, что, с одной стороны, оказывает давление, а с другой — не всегда вознаграждается достойной оплатой.

"Если рабочие условия не улучшатся, компании рискуют потерять целое поколение молодых талантов", — заявил Дэн Шаубел, управляющий партнер Workplace Intelligence.

Он подчеркнул, что в каждом поколении работников есть потребность в поддержке, но именно для зуммеров ситуация на рабочих местах становится критической. И, кажется, молодые сотрудники готовы действовать: более трети из них рассматривают возможность уволиться, если их работа негативно влияет на здоровье.