Минобороны сняло с тендера компанию, сэкономившую для армии полмиллиона гривен

Государственное предприятие Министерства обороны Украины "Агентство закупок в сфере обороны" упразднило победу ООО "МГК Рейл" в тендере по поставке топлива для реактивных двигателей. Как информирует портал "Комментарии", об этом пишет "Зеркало недели", ссылаясь на информационный блок по проведению торгов по упрощенной процедуре "Топливо для реактивных двигателей РТ (и/или топливо ТС-1 для реактивных двигателей, и/или топливо авиационное для газотурбинных) двигателей ДЖЕТ А-1) 09130000-9 Нефть и дистилляты" на сайте Прозорро.

Минобороны Украины. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что в Агентстве закупок в сфере обороны аргументировали отклонение предложения победителя подачей неполного пакета документов.

"В составе предложения участника ООО "МГК Рейл" отсутствует письмо-подтверждение гарантийного срока хранения предложенного топлива для реактивных двигателей, гарантийный срок хранения которого согласно законодательству Украины составляет не менее 5 лет", – отметили организаторы торгов.

В МГК Рейл опровергли эти слова, назвав повод безосновательным, чтобы отстранить неудобного победителя от торгов. "Эта информация не соответствует действительности. Поскольку документ (на отсутствие которого ссылается Агентство закупок в сфере обороны – прим. ред.) был загружен в систему ЦБД Прозорро в составе тендерного предложения", – отметили в компании.

В свою очередь, информация с сайта Прозорро содержит подтверждение, что файл с гарантийными сроками хранения горючего не только был загружен на сайт, но и прочитан организатором торгов.

Всего в торгах участвовали три компании: ООО "МГК Рейл", ПАО "Укрнефть", ООО "ОККО Снаб". После отстранения от торгов МГК Рейл победителем может стать ПАО Укрнафта.

Обращает на себя внимание, что ПАО "Укрнафта", ценовое предложение которого в порядке очередности планируют акцептовать для заключения договора, как участник закупки подала в составе тендерной документации финансовую отчетность по состоянию на 31.12.2022 года, хотя отчетность должна быть подана на последнюю отчетную дату. , то есть годом позже.

Журналистки отмечают, что ООО "МГК Рейл" уже имеет выполненные контракты в государственных учреждениях и непосредственно в Министерстве обороны Украины. В частности, компания выступала для ведомства в качестве поставщика авиационного топлива, по другому договору – для воинской части ГНСУ доставляла зимнее дизельное топливо. Среди тендерных кейсов "МГК Рейл" есть также сотрудничество с "Укрзализныцей" в сфере тех же поставок горюче-смазочных материалов. Согласно данным из открытых источников, в компании в общей сложности более 50 клиентов – потребителей нефтепродуктов.