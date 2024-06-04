29-летняя кошка Милли может стать старейшей в мире

69-летний Лесли Гринхоф из графства Чешир, Великобритания, уверен, что его кошка Милли – самая старая в мире. По словам мужчины, пушистая любимица родилась в далеком 1995 году.

Мужчина показал свою самую старую в мире кошку

Милли ранее принадлежала покойной жене Лесли, которая купила кошку, когда ей было всего три месяца. К сожалению, Паула скончалась в апреле 2020 года от осложнений, вызванных COVID-19, и с тех пор Гринхоф заботится о Милли сам.

Несмотря на преклонный возраст, Милли никогда не посещала ветеринара и питается смешанной диетой, состоящей в основном из курицы и кошачьего корма. Однако, Лесли уверен, что секрет долголетия его питомицы кроется не только в этом. Милли всегда получала много лакомств, обожает тунец и креветки.





"Милли — бойкая девочка. Все еще может подпрыгивать, но немного медленнее, чем раньше. Люди не могут поверить, что ей 29! У нее нет никаких серьезных проблем со здоровьем, кроме частичной потери слуха. К тому же Милли не беспокоят другие коты, это также помогло ей прожить долгую и спокойную жизнь", — уверен Гринхоф.

Гринхоф, пенсионер-кладовщик, намерен подать заявку на регистрацию Милли в Книгу рекордов Гиннесса.

"Я хочу поехать, чтобы зафиксировать рекорд в память о моей покойной жене, но боюсь, что Милли не перенесет путешествие. Паула любила ее, и все должны знать, что она — замечательная кошка", — добавил хозяин.

Стоит отметить, что на данный момент титул старейшей кошки в мире принадлежит 28-летней Флосси из Великобритании, которая родилась 29 декабря 1995 года.

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