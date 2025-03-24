7 профессий будущего, которые станут популярными

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Slava Kot
Мировая экономика и рынок труда быстро изменяются под влиянием технологий, автоматизации и экологических вызовов. В Украине эти тенденции тоже становятся все более заметными из-за цифровизации, "зеленой" энергетики и развития искусственного интеллекта. Руководитель "Фестиваля карьеры" на ВДНХ Екатерина Ломакина назвала новые профессии, которые станут востребованными в будущем.
Перспективные профессии будущего. Фото с открытых
Развитие облачных технологий и интернет вещей увеличивает потребность в скоростной обработке данных без задержек. Именно этим занимаются эксперты по краевым вычислениям (Edge Computing). Они создают системы, обрабатывающие информацию непосредственно на устройствах – дронах, городских камерах, автомобилях. Такие специалисты будут обеспечивать бесперебойную работу цифровой инфраструктуры и разрабатывать новые алгоритмы для мгновенной обработки больших объемов данных.
Сочетание квантовых вычислений и искусственного интеллекта позволяет создавать алгоритмы, которые в тысячи раз быстрее традиционных. Специалисты по квантовому машинному обучению будут работать в финансовой сфере, медицине и климатических исследованиях, разрабатывая более точные прогнозы. К примеру, они смогут предусматривать экономические кризисы или анализировать риски природных катаклизмов, что поможет человечеству лучше готовиться к вызовам будущего.
Искусственный интеллект все активнее используется в медицине, помогая в диагностике, мониторинге состояния пациентов и персонализированном лечении. Специалисты этой области будут сочетать знания медицины с навыками работы с цифровыми технологиями. Они смогут контролировать работу алгоритмов, обучать системы распознавать сложные заболевания и повышать точность диагнозов.
Технологии 3D-печати уже сейчас используются в создании протезов и тканей, а в будущем станет возможной печать целых органов для трансплантации. Инженеры биопечати будут работать в лабораториях и медицинских центрах, создавая инновационные решения в регенеративной медицине. Это откроет новую эру в лечении хронических заболеваний и пересадке органов.
Спрос на альтернативные источники энергии растет по всему миру. Украина также развивает солнечную, ветровую и гидроэнергетику. Инженеры этой сферы будут проектировать экологически чистые энергосистемы, работать над эффективной сохранностью и распределением энергии, а также разрабатывать новые материалы для повышения производительности электростанций.
С распространением автономных систем транспорта, складской логистики и производства возникнет потребность в специалистах, которые будут контролировать работу алгоритмов и выявлять сбои в их решениях. Аналитики аномалий автоматизации будут следить за тем, чтобы искусственный интеллект работал безопасно, не совершал критических ошибок и соответствовал этическим стандартам.
Развитие климатических технологий может дать человечеству возможность влиять на погодные условия. Инженеры этой отрасли будут работать над методами вызывания дождей, уменьшением вреда от стихийных бедствий, а также над системами улавливания углекислого газа для борьбы с изменениями климата.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о профессиях будущего: где наибольший спрос на работников, а какие должности под угрозой.
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