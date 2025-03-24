7 профессий будущего, которые станут популярными

Мировая экономика и рынок труда быстро изменяются под влиянием технологий, автоматизации и экологических вызовов. В Украине эти тенденции тоже становятся все более заметными из-за цифровизации, "зеленой" энергетики и развития искусственного интеллекта. Руководитель "Фестиваля карьеры" на ВДНХ Екатерина Ломакина назвала новые профессии, которые станут востребованными в будущем.

Перспективные профессии будущего. Фото с открытых

1. Эксперт по краевым вычислениям

Развитие облачных технологий и интернет вещей увеличивает потребность в скоростной обработке данных без задержек. Именно этим занимаются эксперты по краевым вычислениям (Edge Computing). Они создают системы, обрабатывающие информацию непосредственно на устройствах – дронах, городских камерах, автомобилях. Такие специалисты будут обеспечивать бесперебойную работу цифровой инфраструктуры и разрабатывать новые алгоритмы для мгновенной обработки больших объемов данных.

2. Аналитик квантового машинного обучения

Сочетание квантовых вычислений и искусственного интеллекта позволяет создавать алгоритмы, которые в тысячи раз быстрее традиционных. Специалисты по квантовому машинному обучению будут работать в финансовой сфере, медицине и климатических исследованиях, разрабатывая более точные прогнозы. К примеру, они смогут предусматривать экономические кризисы или анализировать риски природных катаклизмов, что поможет человечеству лучше готовиться к вызовам будущего.

3. Медицинский техник с поддержкой ИИ

Искусственный интеллект все активнее используется в медицине, помогая в диагностике, мониторинге состояния пациентов и персонализированном лечении. Специалисты этой области будут сочетать знания медицины с навыками работы с цифровыми технологиями. Они смогут контролировать работу алгоритмов, обучать системы распознавать сложные заболевания и повышать точность диагнозов.

4. Инженер биопечати

Технологии 3D-печати уже сейчас используются в создании протезов и тканей, а в будущем станет возможной печать целых органов для трансплантации. Инженеры биопечати будут работать в лабораториях и медицинских центрах, создавая инновационные решения в регенеративной медицине. Это откроет новую эру в лечении хронических заболеваний и пересадке органов.

5. Инженер возобновляемой энергетики

Спрос на альтернативные источники энергии растет по всему миру. Украина также развивает солнечную, ветровую и гидроэнергетику. Инженеры этой сферы будут проектировать экологически чистые энергосистемы, работать над эффективной сохранностью и распределением энергии, а также разрабатывать новые материалы для повышения производительности электростанций.

6. Аналитик аномалий автоматизации

С распространением автономных систем транспорта, складской логистики и производства возникнет потребность в специалистах, которые будут контролировать работу алгоритмов и выявлять сбои в их решениях. Аналитики аномалий автоматизации будут следить за тем, чтобы искусственный интеллект работал безопасно, не совершал критических ошибок и соответствовал этическим стандартам.

7. Инженер управления погодой

Развитие климатических технологий может дать человечеству возможность влиять на погодные условия. Инженеры этой отрасли будут работать над методами вызывания дождей, уменьшением вреда от стихийных бедствий, а также над системами улавливания углекислого газа для борьбы с изменениями климата.

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