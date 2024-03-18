Куда берут без опыта работы: обзор популярных профессий

Доход без опыта трудовой деятельности — это не только странные предложения из сети Интернет. Портал "Комментарии" рассказывает о реальных профессиях, где можно зарабатывать без стажа и специального образования.

Подборка вакансий без опыта работы в Украине

Вакансии для работников без опыта представлены большом количестве. Из них наибольшее число сосредоточено во Львове и его области, составляя 16% от общего числа актуальных вакансий. Средняя предлагаемая заработная плата составляет 12 300 грн. В Киеве такие вакансии составляют 14%, а средняя зарплата — 19 500 грн. Самую низкую зарплату для работников без опыта предлагают в Полтавской области — 8500 грн.

Согласно данным work.ua, обычно без опыта требуются сотрудники на следующие должности: оператор чата или колл-центра, переводчик, продавец-консультант, водитель, курьер, уборщик, швея, официант, бармен-кассир, менеджер по продажам. Аналогичный список подходит и для кандидатов без высшего образования. Тем не менее, есть отрасли, где отсутствие образования не имеет значения. Например, в IT-сфере важны навыки человека, а не содержание его диплома. То же самое касается и бьюти-индустрии, где ценятся профессиональные навыки, а не наличие диплома.

К слову, водителям в среднем готовы платить более 26 000 грн.





Примеры вакансий без опыта работы





Естественно, сразу приступить к конструированию домов или лечению людей не получится. Но доставка заказов или обслуживание клиентов — это вполне по силам. В некоторых сферах работодатели готовы обучить вас всему необходимому. Вот несколько примеров позиций на рынке труда:





Официант

Основные требования: аккуратность, вежливость, чистота.

Зарплаты в Киеве: от 18 000 грн + чаевые.

Это один из самых популярных запросов среди работодателей — 4% от всех вакансий для новичков. Вы можете откликнуться на такое предложение даже без медицинской книжки, важно лишь быстро ее оформить. Многие вакансии предлагают гибкий график: работа официантом в выходные или ночные смены. Это физически нагружающая работа, так что крепкие ноги и удобная обувь обязательны. Обычно предоставляется бесплатное питание. Приятным бонусом этой профессии являются чаевые.





Курьер

Основные требования: наличие смартфона, пунктуальность, ответственность.

Зарплаты в Киеве: от 18 500 грн в месяц.

Отличная работа для тех, кто не любит сидеть в офисе. Вы сами определяете свой график работы — это роскошь, недоступная даже белым воротничкам. Вы также контролируете свой заработок: больше заказов — больше денег. Трудоустройство оформляется без собеседований и резюме. Заработок можно получать ежедневно наличными или переводом на карту раз в неделю.





Менеджер по продажам

Основные требования: коммуникабельность, стремление к результату, базовые навыки работы с ПК.

Зарплаты в Киеве: от 20 000 грн + проценты от продаж.

Сфера продаж развивается быстрее других. Обязанности менеджера по продажам включают поиск новых клиентов, поддержание связи с существующими клиентами и заключение договоров. К окладу обычно добавляются проценты от сделок или премии за выполнение плана. Возможно удаленное трудоустройство: большую часть работы можно выполнять из дома. Информацию о продукте и клиентскую базу обычно предоставляет работодатель. Часто предоставляются скрипты — готовые сценарии разговора с клиентами, в которых содержатся убедительные аргументы и ответы на возражения.





Продавец-консультант

Основные требования: дружелюбие, отзывчивость, вежливость.

Зарплаты в Киеве: от 16 000 грн + премии.

Основные обязанности включают выкладывание товара, консультирование покупателей и работу с кассой. Это работа на ногах и в постоянном контакте с нервными клиентами, но вы получаете премию за работу в праздничные дни и скидки на товары магазина. Рекомендуется выбирать место работы, где вам нравится ассортимент, чтобы получать скидки на любимые товары. Магазины стараются создать приятную атмосферу: тепло, музыка, приятные запахи, что делает работу комфортной.





Администратор

Основные требования: привлекательный внешний вид, коммуникабельность, умение находить общий язык с клиентами.

Зарплаты в Киеве: от 8 000 грн.

Администраторы нужны везде, где требуется встречать клиентов с улыбкой: рестораны, фитнес-центры, хостелы, салоны красоты. В их обязанности входит прием гостей, запись в расписание, консультирование по услугам. Это работа для тех, кто любит общение. Кроме того, необходимо умение тактично обращаться с жалобами клиентов и решать их проблемы. Иногда администраторы также получают чаевые от клиентов. Кроме того, встречаются позиции администраторов для удаленной работы на сайты, интернет-магазины, социальные сети и прочее.