Кремль ответил на предложение Эрдогана о мирных переговорах

16 января президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Турецкий лидер предложил свое предложение стать посредником мирных переговоров между Украиной и Россией. Через несколько дней в Кремле ответили на идею Эрдогана. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на портал Nexta.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Турецкий лидер продолжает посредничать между Украиной и российским террористическим режимом. В недавнем звонке Эрдоган в очередной раз предложил Путину начать мирные переговоры с украинскими властями. После нескольких дней ожиданий глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров ответил на предложение президента Турции.

Заявление российского политика свидетельствует о том, что Россия не готова вступать в мирные переговоры.

"О переговорах с Зеленским не может быть и речи", – ответил Сергей Лавров.

Кроме предложения о мирных переговорах президенты обеих стран также обсудили вопросы зернового коридора и проблемы с обменом пленными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сергей Лавров провел пресс-конференцию на подведший дипломатические итоги России за 2022 год. Во время своей речи глава МИД России сказал о целях РФ в войне в Украине и заверил, что его страна не прекращала отношения с разведкой США.

Также "Комментарии" писали об ультиматуме от Реджепа Эрдогана о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Турция и Венгрия, две страны военного альянса, которые еще не дали согласие на вступление скандинавских стран в НАТО.

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