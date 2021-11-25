Кому работодатели готовы платить много: перечень высокооплачиваемых вакансий

Среди актуальных на сегодня данных кадровых порталов в Украине работодатели самую большую зарплату готовы предложить информационному директору. На этой должности можно заработать почти 100 тысяч гривен. На второй позиции по финансовому вознаграждение прогнозировано разместились IT-специалисты. Их труд, как всегда высоко оценивается работодателями. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет сайт "Обозреватель".

Работа. Фото из открытых источников

Высокую зарплату готовы платить не всем. На сегодняшний день средняя зарплата в Украине составляет 14,8 тыс. гривен. Важен также тот момент, что, работая на одной и той же должности человек в столице будет зарабатывать на порядок выше, чем в каком-то другом регионе.

В перечне самых высокооплачиваемых вакансий оказалась профессия программиста. Человек, разбирающийся в программном обеспечении и компьютерах может получать до 65 тысяч гривен в месяц. А, если трудоустроиться в Киеве, то можно получать и 80 тысяч в месяц.

Также набирает популярности новая профессия – медиабайера. Специалисты, которые закупают площадки и размещают рекламу в медиа. Они могут получать 45 тысяч гривен в месяц. Опять же, в Киеве они могут зарабатывать больше 50 тысяч.

Также среди высокооплачиваемых вакансия национального менеджера. Эта профессия подразумевает управление работой международной компании в Украине. Зарплата может достигать 40 тысяч гривен. Чуть меньше может зарабатывать директор по маркетингу, топ-менеджер. Он может получать чуть больше 37 тысяч грн.

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