logo

BTC/USD

57567.66

ETH/USD

4280.42

LTC/USD

216.16

USD/UAH

27.21

EUR/UAH

30.50

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество работа и карьера Кому работодатели готовы платить много: перечень высокооплачиваемых вакансий
commentss НОВОСТИ Все новости

Кому работодатели готовы платить много: перечень высокооплачиваемых вакансий

Самую большую зарплату в Украине готовы предложить информационному директору

сегодня, 10:42
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Среди актуальных на сегодня данных кадровых порталов в Украине работодатели самую большую зарплату готовы предложить информационному директору. На этой должности можно заработать почти 100 тысяч гривен. На второй позиции по финансовому вознаграждение прогнозировано разместились IT-специалисты. Их труд, как всегда высоко оценивается работодателями. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет сайт "Обозреватель".

Кому работодатели готовы платить много: перечень высокооплачиваемых вакансий

Работа. Фото из открытых источников

Высокую зарплату готовы платить не всем. На сегодняшний день средняя зарплата в Украине составляет 14,8 тыс. гривен. Важен также тот момент, что, работая на одной и той же должности человек в столице будет зарабатывать на порядок выше, чем в каком-то другом регионе. 

В перечне самых высокооплачиваемых вакансий оказалась профессия программиста. Человек, разбирающийся в программном обеспечении и компьютерах может получать до 65 тысяч гривен в месяц. А, если трудоустроиться в Киеве, то можно получать и 80 тысяч в месяц. 

Также набирает популярности новая профессия – медиабайера. Специалисты, которые закупают площадки и размещают рекламу в медиа. Они могут получать 45 тысяч гривен в месяц. Опять же, в Киеве они могут зарабатывать больше 50 тысяч.

Также среди высокооплачиваемых вакансия национального менеджера. Эта профессия подразумевает управление работой международной компании в Украине. Зарплата может достигать 40 тысяч гривен. Чуть меньше может зарабатывать директор по маркетингу, топ-менеджер. Он может получать чуть больше 37 тысяч грн. 

Читайте также на портале "Комментарии" — Анна Скороход рассказала о двух зарплатах нардепов в долларах.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/fea/komu-v-ukraine-platyat-100-tyis-grn-v-mesyats-nazvanyi-samyie-vyisokooplachivaemyie-vakansii.htm?_gl=1*2t18zs*_ga*MTk3ODcwMjEzMC4xNjE0NTc3OTU2*_ga_JBX3X27G7H*MTYzNzgyMTg1OS4zNzcuMS4xNjM3ODIxODY0LjA.&_ga=2.1862251
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!