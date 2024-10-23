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Катастрофическую нехватку работников прогнозируют Украине: счет на миллионы

Директор миссии USAID в Украине Теодора Делл рассказала, где Украина может взять трудовой ресурс

23 октября 2024, 18:05
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Кречмаровская Наталия

В Украине до 2023 года не будет хватать от 5 до 10 млн новых работников. Такой прогноз дала директор миссии USAID в Украине Теодора Делл во время проведения IX форума "Диригенты перемен" от Deloitte Ukraine, который недавно состоялся в Киеве, сообщает портал "Комментарии".

Катастрофическую нехватку работников прогнозируют Украине: счет на миллионы

Иллюстративное фото

По словам Теодоры Делл, нехватка человеческого ресурса — один из критических вызовов, с которыми в ближайшее время столкнется экономика Украины.

“От 5 до 10 млн новых работников не будет хватать в Украине до 2030 года. Но аккумулировать этот ресурс можно по своему потенциалу страны. Наш офис в Вашингтоне провел исследование и подсчитал, что сейчас уровень занятости в Украине составляет 52%. В то время как в Европе эта цифра — 76%. И если эти цифры хотя бы приравнять, на рынке дополнительно появится 4,8 миллиона работников”, – поделилась расчетами она.

Напомним, что Минэкономики совместно с Минобороны и другими заинтересованными структурами подготовили изменения в правила бронирования работников, которые будут рассмотрены на следующем заседании правительства

Изменения предусматривают аннулирование отсрочек от призыва на военную службу для военнообязанных при обнаружении необоснованного бронирования во время мобилизации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кабмин назначил масштабные проверки предприятий по бронированию работников. В постановлении правительства говорится о проведении повторной проверки предприятий, имеющих право бронировать своих работников от мобилизации. Узнать более подробно, что будут проверять и в каких случаях могут отменить бронирование, читайте по ссылке.



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