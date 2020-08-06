Камерон Диас рассказала о главных трудностях в работе голливудских звезд

Популярная актриса Голливуда Камерон Диас, которая шесть лет назад прекратила сниматься в кино, призналась, что уход из профессии стал для нее судьбоносным решением. Об этом сообщает издание USA Today.

Так, по словам знаменитости, жизнь голливудских актеров не принадлежит им самим, а общество постоянно оказівает давление, завышает ожидания и требования к популярному артисту.

"Ваша жизнь вам не принадлежит, когда вы знаменитость. Когда ты снимаешься в фильме, ты полностью принадлежишь другим. Ты на съемках по 12 часов в сутки, месяцами напролет. У тебя нет времени ни на что другое. И я поняла, что буквально передала часть своей жизни другим людям. Но я должна была вернуть собственную жизнь в свои руки", - указала Диас.

Также она добавила, что все актеры подвергаются щепетильному отношению со всех сторон, когда люди пытаются угодить и понравиться. В итоге знаменитости становятся словно инфантильные дети, не способные позаботиться о себе в быту.

"Когда тебя постоянно обхаживают, ты теряешь сноровку, навыки для обычной жизни. Я взрослый человек и со многим могу справиться сама. Я ощущаю дискомфорт, когда обо мне постоянно заботятся посторонние люди", - отметила звезда "Ангелов Чарли" и "Банды Нью-Йорка".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дженнифер Энистон призналась, что хотела покинуть проект "Друзья", поскольку боялась надоесть зрителям.

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