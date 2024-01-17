Какую зарплату в 2023 году получила вице-премьер-министр Ирина Верещук

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в 2023 году получила зарплату в размере 781,6 тыс. гривен после уплаты налогов. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные Секретариатом Кабинета Министров по запросу издания "Комментарии".



Известна зарплата вице-премьер-министра Ирины Верещук. Фото из открытых источников

Согласно полученным данным за 12 месяцев 2023 года вице-премьер-министру Ирине Верещук была начислена фактическая заработная плата в размере 974,7 тыс. гривен. В эту сумму входит должностной оклад, который составляет 924,9 тыс. гривен, а также заработная плата за время командировки – 46,1 тыс. гривен.

После отчислений всех налогов, в том числе налог с доходов физических лиц и военный сбор, составляющих 46,1 тыс. гривен, Ирина Верещук получила чистую зарплату за 2023 год — 781,6 тыс. гривен или 65,1 тыс. гривен усреднено ежемесячно.

Наименьшая фактическая зарплата вице-премьер-министра была в январе 2023 года — 61,6 тыс. гривен, а самая большая с апреля по ноябрь, тогда Ирина Верещук получала по 66,3 тыс. гривен ежемесячно.

В 2023 году Ирина Верещук получила заработную плату за время командировки в четырех месяцах: январь – 10,6 тыс. гривен, апрель – 4,1 тыс. гривен, октябрь – 7,8 тыс. гривен и декабрь – 23,5 тыс. гривен.

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