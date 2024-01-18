Какую зарплату получило руководство Житомирской ОВА

Начальник областной военной (государственной) администрации Виталий Бунечко за 12 месяцев 2023 получил зарплату в размере 811,4 тыс. гривен. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные Житомирской ОВА в ответ на запрос издания "Комментарии".



Начальник Житомирской ОВА Виталий Буненко. Фото из открытых источников

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко получил фактические выплаты в 2023 году на уровне 811,4 тыс. гривен, или ежемесячно 67,6 тыс. гривен. Самая высокая зарплата Бунечко была в декабре – 71,6 тыс. гривен, а самая низкая в феврале – 63,5 тыс. гривен.

Первый заместитель начальника Житомирской областной военной администрации Наталья Остапченко в 2023 году заработала 995,9 тыс. гривен или усреднено ежемесячно получала 82,9 тыс. гривен. Самые низкие выплаты Остапченко получила в январе – 44 тыс. гривен, а самые высокие в июне – 143,5 тыс. гривен и апреле – 142 тыс. гривен.

Заместитель начальника Житомирской областной военной администрации по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами Александр Федько в 2023 году получил 917,9 тыс. гривен или в среднем 76,4 тыс. гривен ежемесячно. Самая низкая зарплата была в январе – 41 тыс. гривен, а самые высокие в апреле – 129,5 тыс. гривен и мае – 128,9 тыс. гривен.

Еще два заместителя руководителя Житомирской ОВ Виктор Градовский и Юрий Денисовец в 2023 году получили годовую зарплату чуть выше 900 тыс. гривен каждый.

Таким образом, главу Житомирской ОВА Виталий Бунечко в 2023 году получил зарплату ниже, чем его заместители.

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