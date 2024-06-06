Какую зарплату ожидают получать украинцы: насколько она отличается от реальной

Фактическая средняя зарплата в Украине составляет около 18,5 тыс. гривен, что на 75% меньше среднего уровня ожидаемой зарплаты, которая составляет 32,4 тыс. гривен. Об этом свидетельствует исследование NV, проведенное с помощью онлайн-интервью (CAWI).



Какая реальная и желаемая зарплата украинцев. Фото из открытых источников

Согласно опросу в каждой категории заработной платы, Украинцы хотели бы получать больше денег. Например, зарабатывающие до 7 500 гривен указали на желаемую зарплату на уровне более 19 тыс. гривен. Эта группа имеет самый большой разрыв между ожидаемой и реальной зарплатой.

Группа людей, получающая 16-20 тыс. гривен, хотела бы иметь 35,6 тыс. гривен зарплаты, а те, кто зарабатывает более 45 тыс. гривен, хотят получать 56,7 тыс. гривен в среднем ежемесячно.

Таким образом, средний уровень желаемой зарплаты для украинцев составляет 32,4 тыс. гривен. Эта сумма на 75% превышает среднюю зарплату опрошенных украинцев – 18,4 тыс. гривен.





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Кроме того, соотношение реальной средней заработной платы к желаемой средней зарплате показало индекс удовлетворения зарплатой, который составляет 57%.

Также опрос показал, что для украинцев основными внешними факторами выбора места работы стали: стабильная зарплата; баланс между работой и личной жизнью; гибкий график и возможность работы из дома. Что касается внутренних факторов по выбору места трудоустройства, то в лидерах оказалось: личное удовольствие и реализация; работа, обеспечивающая стабильность и безопасность; дружественная рабочая среда и отсутствие ощущения давления или стресса.

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