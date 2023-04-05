Какой будет экономика Украины после победы и какие профессии будут иметь спрос, – эксперт

Большую роль в Украине после победы будет играть уровень финансовой поддержки иностранных стран и способность людей работать и восстанавливать государство. По предварительным прогнозам, наиболее востребованы будут рабочие профессии. Такое мнение в Телеэфире высказала эксперт по рынку труда – Валентина Гаврюшенко, пишут "Комментарии".



Где украинцы смогут работать, когда закончится война

Вполне возможно, что востребованными станут производственные должности и работники критической инфраструктуры, где будут работать мужчины и женщины.

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"Думаю, что все больше женщин начнут овладевать "традиционно мужскими" профессиями, в которых будут очень успешными, поскольку у профессиональности нет гендера, возраста и каких-либо других ограничений", — отмечает эксперт.

В топе-профессий будут столяры, слесари, маляры, электрики, сварщики и каменщики, добавляет Гаврюшенко. Важное звено после победы будут занимать и представители военно-промышленного комплекса и те, кто будет работать над восстановлением Родины.

"Также нам понадобится восстановление земельных ресурсов, поскольку огромное количество пахотных земель сейчас не в лучшем состоянии. Опять же – дорожное строительство, железные дороги. И кроме обновления нужно еще и обновление" — отметила Гаврюшенко.

Что касается будущего спроса на творческие профессии, работников сферы услуг – пока сказать трудно. Все зависит от того, насколько украинцы будут финансово обеспеченными.

Среди прогнозов экспертов по рынку труда и прогнозируемый эмиграционный всплеск. Ведь после победы и открытия границ многие мужчины уедут за границу. То ли для поиска работы, то ли лучших условий жизни, то ли родственников, с которыми давно не виделись.

Впрочем, когда отменят военное положение и снимут запрет на выезд мужчинам, можно ожидать, что большое количество мужчин уедут за границу либо для воссоединения с семьей, либо на заработки, либо будут уезжать, чтобы держаться подальше от армии. То есть вполне вероятно будет еще большой эмиграционный всплеск и распространение заработной платы.

На сегодняшний день, как сообщают в Государственной службе занятости Украины, безработными остаются 150 тысяч человек. Возраст от 35 до 44 лет и от 45 до 55 лет.

Как писали "Комментарии" ранее – в советское время только 30% выпускников поступали в вузы, сейчас же этот показатель достиг 90%.









