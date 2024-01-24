Какие зарплаты получило руководство Херсонской ОВА: сколько заработал Прокудин

Глава Херсонской областной военной (государственной) администрации Александр Прокудин за 2023 год получил зарплату 1,011 млн гривен. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные Херсонской ОВА по запросу издания "Комментарии".



Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото из открытых источников

Александр Прокудин был назначен на должность главы Херсонской ОВА в феврале 2023 года. Таким образом, зарплата Прокудина на 10 месяцев 2023 года составляет 1,25 млн гривен, после уплаты налогов – 1,011 млн гривен. Должностной оклад Прокудина 787,1 тыс. гривен, а наибольшим бонусом стала надбавка за стаж службы – 365,7 тыс. гривен.

Первый заместитель председателя Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий за 10 месяцев 2023 получил зарплату 937,9 тыс. гривен после уплаты налогов. Должностной оклад Бутрия составляет 296,7 тыс. гривен. Самыми большими бонусами стали:

— премии – 311,6 тыс. гривен;

— личная надбавка – 263,7 тыс. гривен;

— материальная помощь – 109,7 тыс. грн.

Заместитель главы Херсонской ОВА Ольга Малярчук за 10 месяцев 2023 года получила зарплату 723,4 тыс. гривен. Должностной оклад заместителя Прокудина составил 261,3 тыс. гривен. Самыми большими бонусами Малярчук оказались:

— премии – 278 тыс. гривен;

— личная надбавка – 229 тыс. гривен;

— материальная помощь – 73,7 тыс. грн.

Заместитель председателя ХОВА Ярослав Шанько за 7 месяцев 2023 года заработал 505,4 тыс. гривен. Оклад Шанька 158,2 тыс. гривен, а самыми большими бонусами стали:

— личная надбавка – 218,6 тыс. гривен;

— премии – 167,4 тыс. грн.

Другие заместители работали на своих должностях в руководстве Херсонской ОВА менее полугода и получили следующие зарплаты:

Антон Самойленко – 489,1 тыс. гривен за 5 месяцев;

– 489,1 тыс. гривен за 5 месяцев; Владимир Клюцевский – 319,1 тыс. гривен за 3 месяца;

– 319,1 тыс. гривен за 3 месяца; Михаил Лемак – 200,2 тыс. гривен за 2 месяца.

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