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Какие страны готовы нанять работников из Украины

Назван ряд стран, которые готовы принять украинцев на работу и платить им высокую заработную плату

сегодня, 10:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Украинцам, которые ищут работу за границей в гостинично-ресторанной сфере, некоторые страны предлагают неплохие условия. Где больше всего вакансий и что нужно для того, чтобы заработать в другой стране?

Какие страны готовы нанять работников из Украины

В каких странах предлагают работу украинцам / Фото: Unsplash

Согласно данным издания grc.ua, больше всего предложений по работе для украинцев открыто в Польше (25% вакансий в сфере туризма). На втором месте оказались ОАЭ — 21% вакансий и тройку лидеров замыкает Черногория — 8% вакансий. Также украинцы могут поехать подзаработать в Болгарию (7%) и Египет (5%).

Чаще всего открыты вакансии официантов, барменов, горничных, хостес, администраторов гостиниц и руководителей ресторанов. Независимо от страны, большинство зарубежных работодателей ищут профессионалов своего дела (опыт 3 и более лет). 

В среднем заработная плата может составлять чуть более 38 тысяч гривен, но все зависит от вакансии, страны и обязанностей. 

Например, в Объединенных Арабских Эмиратах средняя зарплата может составить около 62 тысяч гривен. Младший официант там зарабатывает (без учета чаевых) от 43 тысяч гривен. 

В Черногории в сфере туризма можно за месяц заработать в среднем 53 тысячи гривен. В этой стране большой спрос на поваров, барменов, руководителей ресторанов. Но чтобы получить должность, нужно хорошо владеть английским, русским языком, желательно еще черногорским, хорватским и сербским. 

В Польше средняя компенсация труда украинцев в туристической сфере составляет 40 тысяч гривен. Там чаще всего нужны администраторы отелей и хостелов, горничные, повара, официанты и бармены. Чтобы отправиться в страну на заработки украинцу нужна рабочая виза или Карта поляка, а также базовое владение языком.  

Ранее издание "Комментарии" сообщало, сколько денег заробитчане прислали в Украину в 2021 году.


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Источник: https://lviv.grc.ua/article/29196
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