Какие специалисты будут цениться в ближайшие 4 годы

Рынок труда постоянно меняется и связано это с тем, что современный мир динамично развивается, а технологии занимают в нем почетное место. Специализации устаревают и им на смену приходят совершенно новые виды деятельности.

Какие профессии будут востребованы в 2025 году (фото из открытых источников)

Специалисты отмечают, что нужно постоянно следить за тенденциями и прогнозами аналитиков. В ходе Всемирного экономического форума, например, были озвучены прогнозы относительно самых востребованных профессий в 2025 году. Эксперты считают, что в ближайшие четыре года рынок труда существенно изменится из-за автоматизации труда и внедрения новых технологий.

В докладе говорилось, что вскоре будут созданы 97 миллионов новых рабочих мест, но при этом исчезнут более 85 миллионов вакансий.

Аналитики-экономисты утверждают, что самыми востребованными в 2025 году станут специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению, по анализу данных, профессионалы в цифровом маркетинге и стратегии, а также эксперты по автоматизации. Но потерять работу могут секретари, администраторы, специалисты по вводу данных, бухгалтеры, рядовые рабочие на заводах и механики.

Аналитики также отметили, что большинство компаний проводят трансформации, в связи с чем, работники приобретают новые, необходимые для эффективной работы в современном мире навыки и знания. Спустя 4 года будут цениться специалисты с критическим мышлением, которые нестандартно мыслят и могут принимать решения в сложных ситуациях, а также люди с сильной мотивацией и стремлением к развитию и самосовершенствованию.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие профессии в Украине самые высокооплачиваемые.

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