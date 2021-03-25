Зарплаты от 100 тысяч гривен: какие профессии в Украине самые высокооплачиваемые

Стало известно, кто может зарабатывать в Украине более 100 тысяч гривен. Портал Rabota.ua опубликовал статистику самых высокооплачиваемых вакансий.

Высокооплачиваемые профессии в Украине: кому платят от 100 тысяч гривен. Фото: meme-arsenal.com

Традиционно в Украине больше всех зарабатывают специалисты в IT-сфере. Если принять во внимание локацию, то самую большую зарплату можно получить в столице.

Первое место в рейтинге занимает архитектор программного обеспечения. Специалисты этой вакансии получают 145 000 гривен. Специалисты Senior С developer получают чуть меньше — 112 000 гривен. Далее идет вакансия Senior Front-End developer, на которой можно заработать 95 000 гривен. На четвертом месте Magneto developer с зарплатой 95 000 гривен. Замыкает список Senior HTML developer с выплатами в 94 000 гривен.





Напомним, что правительство решило перенести повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен с 1 июля 2021 на 1 декабря 2021 года. Что заставило власть пойти на этот шаг, а также насколько это правильное решение, так же как собственно резкое повышение минималки, читайте в нашем материале.

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