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Зарплаты от 100 тысяч гривен: какие профессии в Украине самые высокооплачиваемые

Традиционно больше всех зарабатывают специалисты в IT-сфере

сегодня, 08:30
Автор:

Кириєнко Анна

Стало известно, кто может зарабатывать в Украине более 100 тысяч гривен. Портал Rabota.ua опубликовал статистику самых высокооплачиваемых вакансий.

Зарплаты от 100 тысяч гривен: какие профессии в Украине самые высокооплачиваемые

Высокооплачиваемые профессии в Украине: кому платят от 100 тысяч гривен. Фото: meme-arsenal.com

Традиционно в Украине больше всех зарабатывают специалисты в IT-сфере. Если принять во внимание локацию, то самую большую зарплату можно получить в столице.

Первое место в рейтинге занимает архитектор программного обеспечения. Специалисты этой вакансии получают 145 000 гривен. Специалисты Senior С developer получают чуть меньше — 112 000 гривен. Далее идет вакансия Senior Front-End developer, на которой можно заработать 95 000 гривен. На четвертом месте Magneto developer с зарплатой 95 000 гривен. Замыкает список Senior HTML developer с выплатами в 94 000 гривен.

Зарплаты от 100 тысяч гривен: какие профессии в Украине самые высокооплачиваемые - фото 2

Напомним, что правительство решило перенести повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен с 1 июля 2021 на 1 декабря 2021 года. Что заставило власть пойти на этот шаг, а также насколько это правильное решение, так же как собственно резкое повышение минималки, читайте в нашем материале.

Ранее сообщалось, что в Украине все чаще возникали проблемы с задолженностью по зарплате. Есть сведения, что в некоторых регионах не платят врачам и учителям. В чем причины такой ситуации и какие могут быть последствия, в том числе для власти, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, почему ваша зарплата не растет. Если вы в течение нескольких лет занимаете одну и ту же должность, а ваши выплаты не растут, то стоит ознакомиться с главными причинами, которые помогут понять, почему так происходит. Подробнее читайте здесь.


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Источник: https://rabota.ua/prozora?keyword=&cityId=0&rubricId=
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