Уйму своего времени мы проводим именно на работе, поэтому, конечно же, хочется получать от нее не только материальные блага, но и максимальную удовлетворенность. Но, как оказалось, даже если человеку нравится его работа, то это никак не влияет на уровень его удовлетворенности.

Какие факторы влияют на удовлетворенность своей работой. Фото: unsplash

За выяснение этой задачи взялись ученые из Университета Хьюстона. Они заявили, что даже когда человек делает то, что ему интересно, то связь между этой деятельностью и чувством удовлетворенности не так уж и велика, как все думают.

"Вещи, которые сильнее влияют на удовлетворение, — это компания, в которой вы работаете, руководитель, коллеги и оплата труда", — рассказал один из авторов этого исследования Кевин Хофф. "Чтобы быть удовлетворенным, вам не нужно слишком беспокоиться о поиске идеального соответствия работы с вашими интересами, потому что мы знаем, что другие показатели имеют большее значение. Если вы не ненавидите вашу деятельность, вы можете быть очень довольны, если у вас хороший руководитель, коллеги и к вам справедливо относятся в вашей организации", — добавил он.

Прежде чем сделать подобный вывод, специалисты детально изучили информацию научного исследования, которое было проведено с с 1949 по 2016 год. Известно, что в этом эксперименте приняло участие 39 602 человека.

Благодаря ему экспертам удалось выяснить, что взаимосвязь между удовлетворенностью и вашим интересом довольно низкая. А вот в чем прослеживается сильная связь, так это между вашей продуктивностью и интересом. Ученые подытожили, что когда человек максимально заинтересован тем, что он делает, то он не будет жалеть своих сил и времени, чтобы выложиться на максимум.

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