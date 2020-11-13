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Какие факторы влияют на удовлетворенность своей работой

Что же имел в виду Конфуций, когда говорил: «Найди себе дело по душе и тебе не придется работать ни одного дня в жизни»?

сегодня, 14:16
Автор:

Любовь Блажко

Уйму своего времени мы проводим именно на работе, поэтому, конечно же, хочется получать от нее не только материальные блага, но и максимальную удовлетворенность. Но, как оказалось, даже если человеку нравится его работа, то это никак не влияет на уровень его удовлетворенности. 

Какие факторы влияют на удовлетворенность своей работой

Какие факторы влияют на удовлетворенность своей работой. Фото: unsplash

За выяснение этой задачи взялись ученые из Университета Хьюстона. Они заявили, что даже когда человек делает то, что ему интересно, то связь между этой деятельностью и чувством удовлетворенности не так уж и велика, как все думают. 

"Вещи, которые сильнее влияют на удовлетворение, — это компания, в которой вы работаете, руководитель, коллеги и оплата труда", — рассказал один из авторов этого исследования Кевин Хофф. 

"Чтобы быть удовлетворенным, вам не нужно слишком беспокоиться о поиске идеального соответствия работы с вашими интересами, потому что мы знаем, что другие показатели имеют большее значение. Если вы не ненавидите вашу деятельность, вы можете быть очень довольны, если у вас хороший руководитель, коллеги и к вам справедливо относятся в вашей организации", — добавил он. 

Прежде чем сделать подобный вывод, специалисты детально изучили информацию научного исследования, которое было проведено с с 1949 по 2016 год. Известно, что в этом эксперименте приняло участие 39 602 человека. 

Благодаря ему экспертам удалось выяснить, что взаимосвязь между удовлетворенностью и вашим интересом довольно низкая. А вот в чем прослеживается сильная связь, так это между вашей продуктивностью и интересом. Ученые подытожили, что когда человек максимально заинтересован тем, что он делает, то он не будет жалеть своих сил и времени, чтобы выложиться на максимум. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как добиться повышения на работе, не говоря об этом напрямую. 


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Источник: https://www.popmech.ru/science/news-642493-nazvany-faktory-kotorye-vliyayut-na-udovletvorennost-rabotoy/
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