Как добиться повышения на работе, не говоря об этом напрямую

Оказывается, около 70 процентов украинцев боятся своих руководителей, а каждый второй сотрудник никак не осмелится намекнуть на повышение. Психолог Наталья Ремесник рассказала, как добиться желаемого и избежать разочарования. Об этом пишет издание edinstvennaya.

Как добиться повышения на работе. Фото: unsplash

Так, первое, что советует сделать специалист – правильно сесть, когда заходишь в кабинет к начальнику. Наталья говорит, что лучше подсмотреть, как сидит шеф, и попробовать сделать так же. Это действие помогает на психологическом уровне, поскольку вы покажете своему собеседнику, что вы из одного круга.

Дальше необходимо заранее продумать слова, которые вы хотите сказать. Начальство любит смелых и амбициозных людей, поэтому если в разговоре вы будете вести себя уверенно, то шансов получить повышение у вас появиться гораздо больше.

Следующее важное правило – выбрать правильные аргументы, почему повысить нужно именно вас, а не кого-то другого. Расскажите, какими конкретными действиями вы заслужили на новую должность, приведите несколько примеров тех ситуаций на работе, которыми вы можете гордиться.

И если с первого раза не получилось – не нужно впадать в отчаяние, уверена эксперт.

"Спросите своего начальника: "Как вы думаете, в дальнейшем я смогу рассчитывать на повышение, если повышу свои компетенции?" или еще проще – "Что мне нужно для того, чтобы вы расценили меня в следующий раз, как достойного кандидата?", — подытожила психолог.

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