Как заработать в Instagram: названы 4 лучших способа

С каждым днем количество пользователей социальной сети Instagram активно растет, ведь эта площадка создана не столько для публикации фотографий, но и для продвижения собственного бизнеса. Если хотите начать зарабатывать в соцсети, предлагаем вам 4 доступных варианта.

Как заработать в Instagram (фото из открытых источников)

Продажа своих услуг и товаров

В этом приложении, на сегодняшний день, можно найти множество товаров и услуг, и чем больше человек работает над своим аккаунтом, тем больше у него фолловеров, и соответственно, заказов. Например, фотографы размещают в профиле примеры своих работ, юристы дают профессиональные советы и онлайн-консультации, художники/дизайнеры разрабатывают эксклюзивные проекты и продают через социальную сеть. Так что, сосредоточьтесь на своих сильных сторонах и пробуйте привлечь к себе внимание пользователей, можно поначалу с помощью различных акций, интересных предложений или розыгрышей.

Продажа чужих услуг и товаров

Если вы еще не нашли свою "фишку" для заработка, то можно использовать чужую. В Instagram можно получить доход, продвигая чужие услуги и товары, например, став консультантом интернет-магазина. Для рекламы товаров нужно будет делать красивые, уникальные посты, в которых будет подробное описание и конкретная цена за продукт или услугу.

Реклама

Это один из самых распространенных способов заработка в Instagram. Если у вас большая аудитория и вы активно ведете свой профиль, то к вам будут обращаться различные бренды и компании, чтобы вы рекламировали их товар. Для этого достаточно выложить красивый кадр или видеобзор, в котором вы перечислите преимущества продукции и укажете название бренда. Оплата рекламы напрямую зависит от вашей популярности.

Продвижение чужих аккаунтов

Это серьезная и трудоемкая работа, требующая постоянного анализа и внесения коррективов. Менеджер аккаунта создает и оформляет страничку в соответствии с требованиями клиента, опираясь на специфику товара. Затем прописывается маркетинговая стратегия и создается оригинальный контент.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Instagram появилась новая удобная функция.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!