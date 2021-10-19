logo
Русский Українська

BTC/USD

62218.54

ETH/USD

3796.80

LTC/USD

188.82

USD/UAH

26.45

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество работа и карьера Как заработать в Instagram: названы 4 лучших способа
commentss НОВОСТИ Все новости

Как заработать в Instagram: названы 4 лучших способа

Социальная сеть Instagram является одной из самых популярных в мире: как начать зарабатывать на этой площадке

сегодня, 11:35
Автор:

Светлана Шкурупий

С каждым днем количество пользователей социальной сети Instagram активно растет, ведь эта площадка создана не столько для публикации фотографий, но и для продвижения собственного бизнеса. Если хотите начать зарабатывать в соцсети, предлагаем вам 4 доступных варианта.

Как заработать в Instagram: названы 4 лучших способа

Как заработать в Instagram (фото из открытых источников)

Продажа своих услуг и товаров

В этом приложении, на сегодняшний день, можно найти множество товаров и услуг, и чем больше человек работает над своим аккаунтом, тем больше у него фолловеров, и соответственно, заказов. Например, фотографы размещают в профиле примеры своих работ, юристы дают профессиональные советы и онлайн-консультации, художники/дизайнеры разрабатывают эксклюзивные проекты и продают через социальную сеть. Так что, сосредоточьтесь на своих сильных сторонах и пробуйте привлечь к себе внимание пользователей, можно поначалу с помощью различных акций, интересных предложений или розыгрышей.

Продажа чужих услуг и товаров

Если вы еще не нашли свою "фишку" для заработка, то можно использовать чужую. В Instagram можно получить доход, продвигая чужие услуги и товары, например, став консультантом интернет-магазина. Для рекламы товаров нужно будет делать красивые, уникальные посты, в которых будет подробное описание и конкретная цена за продукт или услугу. 

Реклама

Это один из самых распространенных способов заработка в Instagram. Если у вас большая аудитория и вы активно ведете свой профиль, то к вам будут обращаться различные бренды и компании, чтобы вы рекламировали их товар. Для этого достаточно выложить красивый кадр или видеобзор, в котором вы перечислите преимущества продукции и укажете название бренда. Оплата рекламы напрямую зависит от вашей популярности. 

Продвижение чужих аккаунтов

Это серьезная и трудоемкая работа, требующая постоянного анализа и внесения коррективов. Менеджер аккаунта создает и оформляет страничку в соответствии с требованиями клиента, опираясь на специфику товара. Затем прописывается маркетинговая стратегия и создается оригинальный контент. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Instagram появилась новая удобная функция.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://miridei.com/sucess-ideas/business-ideas/9-sposobov-zarabotka-v-instagram
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ