Как стать на учет в центр занятости, если вы потеряли работу

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Светлана Шкурупий
Полномасштабное
вторжение Российской Федерации на украинские территории, полностью изменило
жизнь наших граждан, многим пришлось покинуть свои дома, работу и выехать в
более безопасные места. Но жить за что-то нужно. Как стать на учет в центр
занятости, чтобы получить выплаты, и кто обладает таким правом?
Работа во время войны (фото из открытых источников)
Итак,
стать на биржу труда и получать пособие могут все граждане Украины от 15 до 70
лет, но не всем могут согласовать выплаты. Отказать в этом могут следующим
категориям лиц:
-
тем, кто работает по трудовому договору;
-
работникам, обеспечивающим себя работой самостоятельно;
-
тем, кто проходит военную или альтернативную службу;
-
тем, кто работает на законных основаниях за границей;
-
студентам, которые учатся на дневной форме образования;
-
тем, кто ухаживает за человеком с инвалидностью и получают за это помощь;
-
родители-воспитатели детских домов семейного типа, если они получают выплаты в
соответствии с законодательством.
Если
вы не входите в эти группы, тогда стать на учет в центр занятости можно с
помощью приложения "Дия", достаточно телефона и интернета. Авторизуйтесь в программе, внесите необходимые
данные в анкеты. По электронной почте или через приложение получите
подтверждение о предоставлении статуса безработного и назначении помощи.
Документы,
которые понадобятся для процедуры: паспорт, ИНН, трудовая книжка или договор,
военный билет (при необходимости), документ об образовании, справка о доходах с
последнего места трудоустройства.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, сколько украинцев потеряли работу из-за войны.
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