Как стать на учет в центр занятости, если вы потеряли работу

Полномасштабное вторжение Российской Федерации на украинские территории, полностью изменило жизнь наших граждан, многим пришлось покинуть свои дома, работу и выехать в более безопасные места. Но жить за что-то нужно. Как стать на учет в центр занятости, чтобы получить выплаты, и кто обладает таким правом?

Работа во время войны (фото из открытых источников)

Итак, стать на биржу труда и получать пособие могут все граждане Украины от 15 до 70 лет, но не всем могут согласовать выплаты. Отказать в этом могут следующим категориям лиц:

- тем, кто работает по трудовому договору;

- работникам, обеспечивающим себя работой самостоятельно;

- тем, кто проходит военную или альтернативную службу;

- тем, кто работает на законных основаниях за границей;

- студентам, которые учатся на дневной форме образования;

- тем, кто ухаживает за человеком с инвалидностью и получают за это помощь;

- родители-воспитатели детских домов семейного типа, если они получают выплаты в соответствии с законодательством.

Если вы не входите в эти группы, тогда стать на учет в центр занятости можно с помощью приложения "Дия", достаточно телефона и интернета. Авторизуйтесь в программе, внесите необходимые данные в анкеты. По электронной почте или через приложение получите подтверждение о предоставлении статуса безработного и назначении помощи.

Документы, которые понадобятся для процедуры: паспорт, ИНН, трудовая книжка или договор, военный билет (при необходимости), документ об образовании, справка о доходах с последнего места трудоустройства.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, сколько украинцев потеряли работу из-за войны.

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