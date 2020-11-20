Как работать из дома и не сойти с ума: ТОП-6 правил

Из-за пандемии коронавируса миллионы людей по всему миру переместились в "домашние офисы". Многочасовая работа в дистанционном режиме уже отразилась на психическом здоровье. Как показывают исследования, уровень депрессии увеличился, и многие люди отмечают, что стали более напряженными. Как же оставаться активным и счастливым, работая дома вместо офиса? Вот несколько простых, но полезных правил от ВВС.

Больше света

Солнечный свет заставляет мозг выделять гормон серотонин. Это помогает людям чувствовать себя спокойными и сосредоточенными, улучшает настроение и снижает беспокойство. Поставьте стол возле окна, используйте зеркала, чтобы отражать свет по комнате, или покрасьте комнату в светлый цвет. Лучше выберите комнату наверху или с более высоким потолком.

Меньше шума

Разные части нашего мозга постоянно пытаются распознавать разные шумы и изменения в звуках, что может сильно отвлекать от работы. Стрессовый звук побуждает мозг посылать сигналы об опасности: гипоталамус "заставляет" перекачиваться адреналин в кровь, кровяное давление повышается. Беруши могут быть решением. Рекомендуется использовать в жилище мягкую мебель, более толстые ковры и более тяжелые занавески для поглощения звука. Могут помочь также дополнительные слои гипсокартона на стенах и оконные ставни.

Расхламление

Исследования показали, что беспорядок может повысить уровень кортизола, гормона стресса. Так, беспорядок посылает в мозг противоречивые стимулы, и потом ему приходится отфильтровать бесполезные сигналы. Определенный беспорядок в доме может не быть проблемой, но если теперь это ваше рабочее место, вам нужно меньше отвлекаться. Так что проведите уборку, обеспечьте место для хранения вещей.

Разминка

Если вы сейчас добираетесь на "работу" из спальни "на своих двоих", то, вероятно, упускаете из виду физическую активность. А она может помочь оставаться в хорошей психологической и физической форме. Многочисленные исследования показали, что упражнения являются естественным средством против беспокойства, снимают стресс и улучшают самочувствие. Устраивайте прогулки в перерыв, находите время для занятий спортом.

Растения

Многие утверждают, что контакт с миром природы приносит пользу для ума: снижение артериального давления, беспокойства, стресса, а еще улучшение внимания, памяти и сна. Растения, или даже их изображения, очень важны в вашем домашнем рабочем пространстве. Ученые говорят, что взгляд на природные объекты может дать вашему мозгу передышку, такой себе микроперерыв от сосредоточения. Кроме того, природу связывают с отдыхом и релаксацией, так что это тоже может улучшить наше настроение.

Социальные контакты... и не только в Интернете

Многим из тех, кто недоволен работой дома, не хватает общения, которое они получали при посещении офиса. Ученые говорят, что даже кратковременное общение "между делом" с коллегами в лифте или за кофе, это важная часть социальных контактов человека. Поэтому в обеденное время или вечером общайтесь с друзьями, семьей и соседями. Ведь люди, отмечают ученые, "социальные животные", которым мало одного взгляда на экран в Zoom.

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