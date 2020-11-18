ТОП-10 вызовов, с которыми столкнется человечество в 2021 году

Многие с нетерпением ждут скорее не нового года, а окончания текущего. В 2020 году человечеству пришлось столкнуться со многими проблемами из-за пандемии коронавируса. Чего ждать миру от 2021 года, сообщает The Economist.

Десять тенденций, на которые предстоит обратить внимание в следующем году.

1) Конкуренция за вакцины. Чем доступнее в больших объемах будут становиться вакцины, тем больше сместиться акцент с героических усилий по их разработке на столь же сложную задачу их распространения. За вакцину будут сражаться как внутри стран, так и страны между собой.

2) Смешанное восстановление экономики. Восстановление будет неоднородным, поскольку где-то коронавирусная эпидемия затихает, а где-то – новые вспышки. Правительства перейдут от поддержания компаний на жизнеобеспечении к помощи работникам, потерявшим работу. Разрыв между сильными и слабыми компаниями будет увеличиваться.

3) Прекращение нового мирового беспорядка. Актуален вопрос, насколько новоизбранный президент США Джо Байден сможет восстановить рушащийся международный порядок, основываясь на правила. Парижский договор по климату и ядерная сделка с Ираном — очевидные отправные точки.

4) Усиление напряженности между США и Китаем. Вряд ли Байден прекратит торговую войну с Китаем. Вместо этого он будет налаживать отношения с союзниками, чтобы вести противостояние более эффективно.

5) Противостояние крупных компаний. Бизнес в американо-китайском конфликте, и не только такие очевидные примеры как Huawei и TikTok, становится полем геополитической битвы. Помимо давления сверху, начальство также сталкивается с давлением снизу: сотрудники и клиенты требуют четкой позиции касательно изменения климата и социальной справедливости.

6) Технологический прогресс. В 2020 году пандемия ускорила внедрение многих технологических моделей поведения, от видеоконференций и покупок в Интернете до удаленной работы и дистанционного обучения. В 2021 году станет яснее, в какой степени эти изменения сохранятся или откатятся назад.

7) Менее расслабленный мир. Туризм будет сокращаться и меняться, с большим упором на внутренние путешествия. Авиакомпании, гостиничные сети и производители самолетов будут бороться, как и университеты, которые в значительной степени зависят от иностранных студентов. Пострадает и культурный обмен.

8) Борьба с изменением климата. Одна из лучших сторон кризиса — это возможность принять меры по глобальным климатическим проблемам. Предстоит узнать, насколько амбициозными будут обещания стран по сокращению выбросов на конференции ООН по климату, отложенной с 2020 года.

9) Год дежавю. Наступающий год во многих отношениях будет ощущаться как "вторая попытка" 2020-го. Перенесенные из-за пандемии Олимпийские игры и многие другие политические, спортивные и коммерческие мероприятия наконец-то могут состояться.

10) Угроза новых рисков. Ученые и аналитики, многие из которых предупреждали об опасности пандемии в течение многих лет, попытаются использовать узкое окно возможностей, чтобы заставить политиков более серьезно относиться к другим забытым рискам, к примеру, ядерному терроризму.

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