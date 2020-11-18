ТОП-10 вызовов, с которыми столкнется человечество в 2021 году

Язык
Coinspot 18.11.2020
BTC/USD
18051.59
ETH/USD
478.12
LTC/USD
71.92
НБУ 18.11.2020
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
Многие с
нетерпением ждут скорее не нового года, а окончания текущего. В 2020 году
человечеству пришлось столкнуться со многими проблемами из-за пандемии
коронавируса. Чего ждать миру от 2021 года, сообщает The Economist.
Десять тенденций,
на которые предстоит обратить внимание в следующем году.
1) Конкуренция за
вакцины. Чем доступнее в больших объемах будут становиться вакцины, тем больше
сместиться акцент с героических усилий по их разработке на столь же сложную
задачу их распространения. За вакцину будут сражаться как внутри стран, так и страны между собой.
2) Смешанное
восстановление экономики. Восстановление будет неоднородным, поскольку где-то
коронавирусная эпидемия затихает, а где-то – новые вспышки. Правительства
перейдут от поддержания компаний на жизнеобеспечении к помощи работникам,
потерявшим работу. Разрыв между сильными и слабыми компаниями будет
увеличиваться.
3) Прекращение
нового мирового беспорядка. Актуален вопрос, насколько новоизбранный президент
США Джо Байден сможет восстановить рушащийся международный порядок, основываясь
на правила. Парижский договор по климату и ядерная сделка с Ираном — очевидные
отправные точки.
4) Усиление
напряженности между США и Китаем. Вряд ли Байден прекратит торговую войну с
Китаем. Вместо этого он будет налаживать отношения с союзниками, чтобы вести противостояние
более эффективно.
5) Противостояние крупных компаний. Бизнес в американо-китайском конфликте, и не только такие очевидные примеры как Huawei и TikTok, становится полем геополитической битвы. Помимо давления сверху, начальство также сталкивается с давлением снизу: сотрудники и клиенты требуют четкой позиции касательно изменения климата и социальной справедливости.
6) Технологический
прогресс. В 2020 году пандемия ускорила внедрение многих технологических
моделей поведения, от видеоконференций и покупок в Интернете до удаленной
работы и дистанционного обучения. В 2021 году станет яснее, в какой степени эти
изменения сохранятся или откатятся назад.
7) Менее
расслабленный мир. Туризм будет сокращаться и меняться, с большим упором на
внутренние путешествия. Авиакомпании, гостиничные сети и производители
самолетов будут бороться, как и университеты, которые в значительной степени зависят
от иностранных студентов. Пострадает и культурный обмен.
8) Борьба с изменением
климата. Одна из лучших сторон кризиса — это возможность принять меры по глобальным
климатическим проблемам. Предстоит узнать, насколько амбициозными будут
обещания стран по сокращению выбросов на конференции ООН по климату, отложенной
с 2020 года.
9) Год дежавю. Наступающий
год во многих отношениях будет ощущаться как "вторая попытка" 2020-го. Перенесенные
из-за пандемии Олимпийские игры и многие другие политические, спортивные и
коммерческие мероприятия наконец-то могут состояться.
10) Угроза новых
рисков. Ученые и аналитики, многие из которых предупреждали об опасности
пандемии в течение многих лет, попытаются использовать узкое окно возможностей,
чтобы заставить политиков более серьезно относиться к другим забытым рискам, к
примеру, ядерному терроризму.
Ранее сообщалось,
что следует знать о символе
2021 года — Белом металлическом Быке.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости