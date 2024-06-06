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Как подтвердить трудовой стаж через электронную книжку

Украинцы, которые потеряли свои трудовые книги, могут подтвердить стаж онлайн

сегодня, 14:55
Автор:
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Черновалова Кристина
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Электронные трудовые книжки, уже ставшие полноценным аналогом бумажных версий, позволяют работникам упростить доступ к информации о своем страховом стаже и контролировать правильность данных о трудовой деятельности.

Как подтвердить трудовой стаж через электронную книжку

Электронная трудовая книжка: как подтвердить трудовой стаж

Работодатель теперь обязан вносить данные о приеме на работу, переводах, увольнениях и других значимых событиях в электронном виде. Это, по утверждению властей, не только ускоряет процесс обработки данных, но и повышает их точность и доступность.

Согласно информации, предоставленной Пенсионным фондом Украины, после проверки данных вносится запись в Реестр застрахованных лиц. Это дает возможность формировать электронную трудовую книжку, содержащую всю историю трудовой деятельности с 2004 года. Интересно, что данный процесс позволяет не только просматривать уже внесенные данные, но и добавлять новые сведения, что особенно актуально для тех, кто стремится к полной прозрачности своего трудового пути.

Процесс внесения изменений в электронную трудовую книжку в Украине можно разделить на несколько этапов. Эта система предоставляет удобный доступ к управлению своей трудовой информацией, делая процесс максимально прозрачным и доступным. Вот пошаговое руководство:

Этап 1: Вход в систему

  1. Зайдите на Портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Этот портал является центральным местом для всех операций, связанных с электронными трудовыми книжками.

  2. Авторизация. Нажмите кнопку "Вход" и авторизуйтесь в системе, используя свою электронную подпись. Это обеспечит безопасность и конфиденциальность вашей информации.

Этап 2: Доступ к электронной трудовой книжке

  1. Выбор раздела. В личном кабинете на портале найдите и выберите раздел "Электронная трудовая книжка". Здесь вы увидите все текущие записи о вашей трудовой деятельности.

  2. Просмотр данных. Вы можете просмотреть все сведения, которые уже внесены в вашу электронную трудовую книжку. Это включает информацию о вашем основном месте работы и других трудовых моментах начиная с 2004 года.

Этап 3: Внесение изменений

  1. Добавление записи. Если вы хотите добавить новую информацию, например, о новом месте работы или о смене должности, вам нужно выбрать "Добавить запись" в меню "Сведения о трудовой деятельности".

  2. Заполнение данных. Вам потребуется указать следующее:

    • Название и код ЕГРПОУ организации, где вы работаете или работали.

    • Тип события (например, прием на работу, увольнение, период работы по совместительству).

    • Атрибут события (начало или конец периода).

    • Дату события и текст записи.

    • Тип и номер документа-основания, дату документа.

  3. Сохранение и отправка. После заполнения всех необходимых полей нажмите "Сохранить" и "Загрузить". Затем подпишите данные электронной подписью и отправьте их в Пенсионный фонд для проверки и утверждения.

Этап 4: Подтверждение изменений

После отправки данных они будут проверены Пенсионным фондом. Вы сможете отслеживать статус вашего запроса через меню "Коммуникации с ПФУ" и получать уведомления о результате обработки.

Этап 5: Просмотр результатов

После подтверждения изменений вы сможете увидеть обновленные данные в своей электронной трудовой книжке. Это обеспечивает актуальность информации и позволяет в любой момент проверять полноту и корректность трудового стажа.

Электронные трудовые книжки — это не только удобство и экономия времени для работников, но и улучшение контроля за корректностью учета данных, что важно в условиях современного динамичного рынка труда. Учитывая пятилетний переходный период для полной цифровизации бумажных версий, становится очевидно, что Украина делает серьезную ставку на инновации в управлении трудовыми ресурсами.



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