Как найти работу в ТОП компании: что интересует работодателей в сотрудниках

Издание "Комментарии" обратилось к ТОП украинским работодателям, чтобы узнать, по каким критериям они подбирают сотрудников, а также, какими качествами должен обладать кандидат на должность, чтобы стать частью коллектива в ведущей компании.

Как найти работу в ТОП компании - фото из открытых источников

В Департаменте по связям с общественностью "Эпицентр К" (крупнейшее торгово-розничное предприятие страны) назвали преимуществом соискателя работы "гибкие навыки" или soft skills, поскольку спектр разновидностей кандидатов и должностей на предприятии очень широкий.

"В зависимости от того, на какую позицию нужен человек, ты обращаешь внимание еще и на личные качества — soft skills. И если говорить о компании “Эпицентр К”, то иногда soft skills даже берут верх на профессионализмом. Мы также обращаем внимание на то, чего человек уже на свой возраст достиг", — прокомментировали в Департаменте по связям с общественностью "Эпицентр К".

В компании KIVI (специализируется на разработке и производстве смарт-телевизоров и сервисов) отметили, что на собеседованиях также много времени уделяют оценке гибких навыков кандидата на ту или иную должность.

"В первую очередь нас интересует способность кандидата к быстрой адаптации. Компании готовы платить больше людям, которые активно погружаются в процесс и быстро выдают первые результаты. При этом в KIVI разработана схема ввода в должность для каждого специалиста. В зависимости от уровня компетенции сотрудника и его задач составляется и утверждается план действий на ближайший месяц", — рассказала "Комментариям" PR-менеджер компании KIVI Анастасия Киосева.

По ее словам, помимо рабочих задач потенциальных сотрудников знакомят с корпоративной культурой, с подразделениями компании и проводят изучение продукта. Также для соискателя работы проводятся регулярные встречи с менеджерами по подбору персонала.

"На таких встречах HR-менеджер выясняет, какие трудности возникают и чем можно помочь. Затем оповещает других участников процесса, решает вопросы, которые "замедляют" ввод в должность нового сотрудника. Мы хотим, чтобы адаптация проходила активно, но комфортно. Все понимают, что приход на новое место работы — это большой стресс", — отметила PR-менеджер компании KIVI Анастасия Киосева.

Кроме технических навыков, в компании "Хуавей Украина" (предприятие, занимающееся разработкой, производством и продажей оборудования телекоммуникаций) обращают внимание на способность работать в команде и на коммуникационные навыки, а также на ответственность и ориентировку на результат.

"Однако самое главное — это желание учиться и развиваться. Поскольку мы работаем в стремительном бизнес-среде, наши сотрудники должны уметь быстро адаптироваться к изменениям и осваивать новые навыки. Именно поэтому стремление к саморазвитию играет на самом деле важную роль. Конечно, для каждой должности есть свои специализированные навыки или умения, которыми должен обладать кандидат, и на них обращают внимание", — рассказал "Комментариям" заместитель руководителя Департамента персонала компании "Хуавей Украина" Владимир Билавка.





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