Как найти работу в ТОП компании: что интересует работодателей в сотрудниках

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Елизавета Черных
Издание "Комментарии" обратилось к ТОП украинским работодателям, чтобы узнать, по каким критериям они подбирают сотрудников, а также, какими качествами должен обладать кандидат на должность, чтобы стать частью коллектива в ведущей компании.
Как найти работу в ТОП компании - фото из открытых источников
В Департаменте по связям с общественностью "Эпицентр К" (крупнейшее торгово-розничное предприятие страны) назвали преимуществом соискателя работы "гибкие навыки" или soft skills, поскольку спектр разновидностей кандидатов и должностей на предприятии очень широкий.
В компании KIVI (специализируется на разработке и производстве смарт-телевизоров и сервисов) отметили, что на собеседованиях также много времени уделяют оценке гибких навыков кандидата на ту или иную должность.
По ее словам, помимо рабочих задач потенциальных сотрудников знакомят с корпоративной культурой, с подразделениями компании и проводят изучение продукта. Также для соискателя работы проводятся регулярные встречи с менеджерами по подбору персонала.
Кроме технических навыков, в компании "Хуавей Украина" (предприятие, занимающееся разработкой, производством и продажей оборудования телекоммуникаций) обращают внимание на способность работать в команде и на коммуникационные навыки, а также на ответственность и ориентировку на результат.
"Однако самое главное — это желание учиться и развиваться. Поскольку мы работаем в стремительном бизнес-среде, наши сотрудники должны уметь быстро адаптироваться к изменениям и осваивать новые навыки. Именно поэтому стремление к саморазвитию играет на самом деле важную роль. Конечно, для каждой должности есть свои специализированные навыки или умения, которыми должен обладать кандидат, и на них обращают внимание", — рассказал "Комментариям" заместитель руководителя Департамента персонала компании "Хуавей Украина" Владимир Билавка.
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