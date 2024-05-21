Как найти работу с бронированием от мобилизации

Вступивший в силу 18 мая новый закон о мобилизации расширил список профессий, которые могут быть забронированы от мобилизации. Кроме того Минэкономики может издавать указы для компаний и предприятий, которые могут бронировать часть своих сотрудников.



Работа, позволяющая получить бронирование от мобилизации

Бронь – это особая отсрочка от мобилизации, предоставляемая работникам особо важных для государства предприятий. Чтобы найти такие предприятия популярный ресурс поиска работы Work.ua сделал раздел вакансий, который имеет разрешение на бронирования работников.

Он находится в разделе "Вакансии по категориям" на главной странице сайта. Среди 10 различных типов вакансий есть раздел "С бронированием работников". Именно в этом разделе существует более 2 тыс. различных вакансий работы, позволяющих получить бронирование от мобилизации.

Раздел с вакансиями, содержащими бронь от мобилизации

В частности, раздел содержит вакансии из сферы IT, логистики, фармацевтики, строительства, торговли, телекоммуникаций, сельского хозяйства, финансов, бухгалтерии, рабочих специальностей и т.д.

Также при общем поиске работы на сайте Work.ua над вакансией, которая может обеспечить бронирование от мобилизации, указан соответствующая плашка со словом "бронирование".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министерша экономики Юлия Свириденко отреагировала на скандал с бронированием работников для некоторых компаний. После публичной критики Свириденко отменила указ Минэкономики для нескольких компаний, которые имели бронирование от мобилизации.

Также "Комментарии" писали о том, кто из государственных чиновников получил бронь от мобилизации благодаря новому закону о мобилизации в Украине.