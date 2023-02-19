В первые недели полномасштабного вторжения России в Украину более половины украинцев были безработными, однако к концу этого года этот показатель сократился до 33%. О том, как изменился уровень доходов украинцев с начала войны, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование социологической группы "Рейтинг".

Доходы украинцев во время войны. Фото из открытых источников

Перед началом войны у 10% украинцев не было работы, 65% работали, а остальные были на пенсии. О том среди тех, кто имел работу до войны, до сих пор 33% граждан Украины не работают, а 8% были вынуждены изменить свое место работы.

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В марте 2022 года в Украине не работало 53% населения. Из тех, кто смог работать, 21% исполнял свои обязанности удаленно, а 23% продолжали работать в обычном режиме. К декабрю количество людей, не работающих в Украине, сократилось до 33%. Наибольшее количество неработающих находится на востоке Украины – 46%, а наименьшее на мероприятии – 28%.





Согласно опросу, по состоянию на декабрь 2022 года 10% украинцев потеряли практически все доходы, а 47% указали, что их доходы уменьшились, из которых 30% сообщили, что почувствовали значительное сокращение заработка. Только для 6% граждан Украины наблюдался рост доходов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно опросу среди граждан Германии, большинство опроса отправки истребителей в Украину.

Также "Комментарии" писал о том, верят ли европейцы в победу Украины над Россией. Больше всего в победу Украины верят граждане Польши — более 80% жителей страны, тогда как жители Италии и Германии меньше — 51% и 55% соответственно.