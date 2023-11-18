Изменилось ли мнение американцев по продолжению поддержки Украины в войне против РФ: опрос

В США снижается поддержка дальнейшей борьбы Израиля против боевиков ХАМАС. При этом поддержка Украины в противодействии российской агрессии остается фактически неизменной. 41% граждан США готовы и дальше поддерживать нашу страну. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствую результаты опрос Reuters/Ipsos.

Поддержка Украины. Фото: из открытых источников

Отмечается, что против помощи в нашей стране выступают 32% респондентов. Остальные опрошенные – не определились со своей точкой зрения.

Согласно последнему опросу The Economist/YouGov, за увеличение помощи Украине высказались 23% опрошенных, оставить ее на нынешнем уровне хотели бы 27% респондентов. 31% считают, что пособие нужно сократить.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Джо Байден подписал законопроект о временном бюджете США (предусматривает продолжение финансирования правительственных программ и ведомств до 19 января 2024 года). Тот был ранее принят Палатой представителей, а затем поддержан и Сенатом. Он не содержит поддержки ни Украины, ни Израиля. При том, что в Пентагоне и Госдепе уже предупредили, что исчерпаны практически все, выделенные ранее средства на поддержку Украины. А генсек НАТО Йенс Столтенберг акцентирует, что все страны, которые входят в Альянс прекрасно понимают, насколько важно не допустить победы Путина в развязанной им войне против украинского народа. Как ситуация может развиваться дальше? Есть ли надежда, что запрос Белого дома о финпомощи в десятки миллиардов долларов для Украины пройдет, наконец, парламент? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – вопрос помощи Украине достиг критической точки: в Госдепе сделали тревожное заявление.



