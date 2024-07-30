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Испанец годами не ходил на работу и получал зарплату: как его разоблачили

В Испании оштрафовали на 27 тыс. евро мужчину, который шесть лет не ходил на работу.

сегодня, 14:14
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Slava Kot

Хоакин Гарсия из Испании на протяжении шести лет не ходил на работу и получал годовую зарплату в размере 37 тысяч евро. Курьезный случай с 69-летним мужчиной смогли обнаружить только тогда, когда руководство выписало ему премию за 20 лет службы.

Испанец годами не ходил на работу и получал зарплату: как его разоблачили

Мужчина в Испании не ходил на работу 6 лет и получал зарплату. Фото из открытых источников

Хоакин Гарсия после перевода на должность за присмотром за станцией очистки сточных вод обнаружил, что там нет реальной работы, перестал ходить в офис, но не отказался от зарплаты. Так продолжалось не менее шести лет, пока заместитель мэра Кадиса Хорхе Блас решил выписать ему премию за 20 лет работы. Блас позвонил по телефону Гарсии и спросил, как его дела на работе. В ходе разговора чиновник понял, что Гарсия ничего не может сказать о своей работе за последние месяцы.

Испанский суд оштрафовал Хоакина Гарсию на 27 тыс. евро из-за длительного отсутствия на работе. Кроме того, оказалось, что произошло бюрократическое недоразумение – в компании сточных вод считалось, что его контролируют местные власти, и наоборот.

В суде 69-летний мужчина заявил, что его пытались запугать на работе и перевели на должность, где ничего не нужно делать. Гарсия решил об этом не сообщать, потому что боялся увольнения, а из-за возраста считал, что не сможет найти новую работу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как изменились зарплаты украинцев за период войны.

Также "Комментарии" писали о средних заработных платах по всему миру в 2024 году. Большинство высоких зарплат в странах Запада, в том числе в США, Канаде, Швейцарии и других. Самые маленькие зарплаты в странах Латинской Америки – около 15 тыс. долларов годовых.



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Источник: https://www.bbc.com/news/world-europe-35557725
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