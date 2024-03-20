Ищи работу: ТОП вакансий для женщин с высокой зарплатой

Уровень заработной платы в Украине постепенно увеличивается, несмотря на военные действия. Согласно данным, представленным в феврале 2024 года, работодатели предлагают на 3% выше зарплаты по сравнению с началом года.

Куда пойти работать женщине с высокой зарплатой

По данным Work.ua зафиксировано увеличение средней зарплаты на 500 гривен за последний месяц, достигнув отметки в 20 тысяч гривен по всей стране. Лидером по уровню заработной платы остается Киевская область, где средняя зарплата составляет 22 тысячи гривен.

Среди специалистов сил обороны Украины наивысшие заработные платы предлагаются различным категориям, включая разведчиков, гранатометчиков, пилотов дронов, снайперов и стрелков, которым предлагается более 70 тысяч гривен. Среди гражданских профессий высокие доходы, как обычно, получают "айтишники" и руководители в различных сферах. Однако есть и другие категории работников, зарабатывающих выше среднего.

Наибольшие заработные платы в феврале, согласно исследованию Work.ua, были у медиабаеров (50 тысяч гривен), водителей-международников (45 тысяч гривен) и специалистов в области керамики, рихтовки и тонирования (по 40 тысяч гривен).

Согласно опубликованному списку средних заработных плат Государственной службы занятости на 1 марта 2024 года, помимо руководящих должностей и представителей IT-отрасли, высокие заработные платы предлагают также таким специалистам: монтажник-сборщик алюминиевых конструкций (36 тысяч гривен), инкассатор-водитель (28,5 тысяч гривен), электромеханика по подъемным установкам (28,17 тысяч гривен), покрасчик на текстильном производстве (27 тысяч гривен), технолог на издательско-полиграфическом производстве (25 тысяч гривен).





ТОП вакансий для женщин с зарплатой выше 30 тысяч гривен





Медиабайер

Зарплата: в среднем 50 000 грн

Средняя заработная плата медиабайера составляет 50 тысяч гривен, однако на специализированных сайтах поиска работы можно встретить объявления с еще более высокими уровнями оплаты — свыше 150 тысяч гривен.

Медиабайер — это специалист в области цифрового маркетинга, занимающийся проведением рекламных кампаний на онлайн-платформах. Его задача заключается в покупке рекламного пространства для размещения объявлений заказчика с учетом его целевой аудитории. Уровень заработной платы медиабайера зависит от его опыта и навыков. Работодатели также предлагают бонусную систему, зависящую от прибыли компании. Кандидату необходимо обладать высокими аналитическими навыками, владеть английским языком, разбираться в платформах (Google, Facebook и др.), на которых будет осуществляться работа, а также быть готовым к постоянному обучению.





Менеджер по недвижимости

Заработная плата: в среднем 40 000 грн

Менеджеры, занимающиеся продажей или арендой недвижимости, могут ожидать заработать в среднем 40 тысяч гривен. Обычно в объявлениях указывается заработная плата, которая включает процент от прибыли, полученной за заключенные сделки.

Риелторам или специалистам по недвижимости приходится работать с базой объектов, подбирать подходящие варианты для потенциальных покупателей или арендаторов, организовывать просмотры и вести переговоры, а также консультировать клиентов.

Агентства недвижимости готовы рассматривать кандидатов без опыта и проводить для них специализированное обучение.





Администратор социальных сетей

Зарплата: от 24 000 до 30 000 гривен

В обязанность администратора будет входить размещение готовой рекламы на определенных платформах и в социальных сетях, а также предоставление клиентам консультаций по различным вопросам, связанным с этой рекламой, включая цены, местоположение, параметры и т.д. Консультация происходит исключительно в чат-режиме.

Кроме того, необходимо будет отслеживать активность в социальных сетях, комментарии и отзывы, а также оперативно реагировать на них. Еще нужно будет взаимодействовать с клиентами через социальные сети, предоставлять консультации по различным вопросам, связанным с рекламными акциями и продуктами компании. Проводить анализ эффективности рекламных кампаний в социальных сетях и формирование отчетов о результатах. Сотрудничество с другими отделами компании для обеспечения согласованности маркетинговых стратегий и коммуникации с клиентами.

Эта вакансия предоставляет отличную возможность для креативного и активного специалиста, желающего внести вклад в успех компании через эффективное использование социальных сетей в маркетинговых целях.







Оператор чата

Зарплата: до 60 000 гривен

В обязанности будет входить коммуникация с клиентами через мессенджеры и онлайн-чаты компании, переписка с клиентами, обработка и уточнение запросов, предоставление информации о продуктах или услугах компании; оказание консультаций по вопросам продукции, услуг, цен и других аспектов, связанных с деятельностью компании; оперативное решение проблем и вопросов клиентов, обеспечение высокого уровня сервиса. Также необходимо будет соблюдать стандарты обслуживания и процедуры работы с клиентскими запросами.

Эта вакансия отлично подходит для тех, кто обладает хорошими коммуникативными навыками и готов работать в динамичной и многозадачной среде. Компания предоставляет возможности для профессионального развития и карьерного роста.





Администратор сайта

Зарплата: 20 000 — 50 000 гривен

В обязанности будет входить: поддержка и апдейт веб-сайта компании; работа с контентом, включая добавление новых материалов и оптимизацию существующего; взаимодействие с разработчиками для решения технических вопросов; мониторинг и анализ эффективности веб-сайта. Также нужно будет поддерживать и проводить апдейт веб-сайта компании, обеспечивать его актуальность и функциональность.

Необходимо будет работать с контентом, включая добавление новых материалов, обновление информации и оптимизацию существующего контента с учетом SEO. Взаимодействие с разработчиками для решения технических вопросов и обеспечения надежной работы сайта.

Мониторинг и анализ эффективности сайта, использование аналитических инструментов для оптимизации работы и улучшения пользовательского опыта. Работа с внутренними системами управления контентом (CMS) и другими инструментами для управления сайтом.

Эта вакансия предоставляет отличную возможность для специалистов, желающих принести пользу компании через эффективное управление ее онлайн-присутствием и создание положительного пользовательского опыта.