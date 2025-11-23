Исчезновение профессий: искусственный интеллект незаметно убирает тысячи вакансий — кто следующий

Мировой рынок труда меняется тихо, но стремительно: профессии исчезают не тогда, когда об этом объявляют, а просто перестают открывать новые вакансии. Функции незаметно переводят на других работников, а затем поручают машине. Искусственный интеллект уже занял место тысяч людей, и это только начало.

AI съедает рабочие места тихо и без сожаления – и это уже чувствует весь мир

По данным Всемирного экономического форума (WEF 2025), 41% компаний в мире планируют сокращение персонала из-за внедрения AI , а 77% вынуждены инвестировать в переквалификацию сотрудников, чтобы не потерять эффективность. Об этом сообщает украинский стартап HAPP.

Первыми под ножом технологий попали профессии с наиболее повторяющимися задачами. Среди наиболее уязвимых:

– кассиры;

– администраторы;

– секретари;

– бизнес-ассистенты.

Это те роли, которые можно автоматизировать, потому что алгоритмы работают быстрее, точнее и без эмоциональной усталости. Но эксперты подчеркивают: AI не приходит лишить человека работы – он отнимает механическое, оставляя творчество, аналитику и уникальные навыки .

Технологическая волна уже покрывает отрасли: от медицины и HoReCa до доставки и онлайн-образования. Бизнес больше не хочет зависеть от нехватки кадров, а команды выгорать на задачах, выполняемых компьютером в секунду.

Мир входит в точку невозврата: либо мы учимся управлять AI, либо AI будет управлять тем, что осталось от наших профессий.

Экономисты советуют не ждать, пока рынок окончательно перепишет правила. Уже сейчас стоит овладевать навыками, которые AI усиливает, а не заменяет: работа с данными, коммуникация, принятие решений, креативность и управление процессами. Соединяющие человеческую интуицию со скоростью машин станут победителями новой эпохи. Главное – не бояться перемен и вовремя инвестировать в себя.

