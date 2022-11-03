Известный американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск, после приобретения Twitter занялся продвижением своих личных нововведений.

Илон Маск собирается ввести в Twitter платные видео

Изначально сообщалось, что Маск собирается сделать платным получение специального значка — синей галочки верификации в социальной сети, что позволит каждому желающему получить подобную "привилегию".



После этого последовало заявление о том, что Маск хочет ввести в Twitter платные видео, которые сможет размещать каждый из пользователей платформы. Суть идеи заключается в том, что автор размещенного ролика сможет взымать с людей плату за просмотр данного контента. Компания Twitter, в свою очередь, будет получать часть выручки.



Данное нововведение специалисты компании посчитали достаточно рискованным и именно поэтому было решено провести внутреннюю проверку. По результатам исследования и будет решено появится ли в Twitter функция платных видео.



Стоит отметить, что данную идею пользователи платформы встретили прохладно.



Напомним, Илон Маск приобрел Twitter на минувшей неделе. Предварительная стоимость сделки составила 44 миллиарда доллар США. Став руководителем компании Маск практически сразу же распустил совет директоров, а также заявил о своем намерении уволить половину сотрудников (их в компании насчитывается 7500 человек).



Также Илон Маск упоминал о том, что он собирается вернуть доступ к платформе для пожизненно "забаненых" аккаунтов, однако никаких официальных подтверждений по этому поводу опубликовано не было.



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