Гостаможслужба обнаружила контрабандные сигареты производства Винниковской фабрики и Юнайтед Табако

Тысячи пачек контрабандных сигарет Compliment, Винниковской табачной фабрики и Marshal, фабрики Юнайте д Табако, в очередной раз задержаны Государственной таможенной службой

Государственная таможенная служба Украины (фото из открытых источников)

На железнодорожной станции "Изов" таможенники обнаружили в разных поездах тысячи скрытых от таможенного контроля пачек сигарет Marshal и Compliment без марок акцизного налога, сообщает сайт Государственной таможенной службы.

Как отмечается, контрабанду спрятали среди тонн железной руды, направлявшейся в Польшу в составе единственного груза от отправителя из Кривого Рога. В общей сложности обнаружено 500 блоков или 5 тысяч пачек сигарет.

"Сообщения о правонарушениях, содержащие признаки преступления, направлены в милицию с предварительной квалификацией — ст. 204 Уголовного Кодекса Украины (незаконная транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). В настоящее время принимается решение об открытии уголовного производства", — говорится в сообщении.

Как известно, производителем сигарет бренда Compliment является Винниковская табачная фабрика. А сигареты под торговой маркой Marshal выпускает фабрика Юнайтед Табако, закрытая еще в 2022 году, но возобновившая свою деятельность.

Эту новость уже прокомментировали украинские члены правительства и журналисты. Так, известный журналист-расследователь Евгений Плинский заявил: "Пишут что на границе снова их Compliment в промышленных масштабах задержали. Отечественный производитель контрабанды вы, а не налогоплательщики".