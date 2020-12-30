Гороскоп на 2021 год: какой знак зодиака получит богатство

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Владимир Лавский
Астролог Рената Раевская рассказала о датах рождения тех людей, которые смогут хорошо заработать в 2021 году. Именно они наиболее благоприятно почувствуют влияние сочетание Юпитера и Сатурна, которое состоялось 21 декабря 2020.
Соединение Юпитера (деньги) и Сатурна (большие деньги) — это важное событие не только мировой экономики. Карман каждого жителя нашей планеты почувствует этот союз. Как известно, мы вступили в Эру Водолея. А вот когда происходит ингрессии этих двух планет в один знак (Водолей), жизнь начинает кардинально меняться. То каждый это почувствует на себе. Мне удалось собрать дать тех, кто особо и серьезно на себе почувствует это соединение.
Итак, те, кто сможет хорошо заработать влившись в финансовые потоки следующем году представлены в карусели. Если вы нашли свою дату — вам повезло. Если нет — это повод задуматься, почему.
Как ранее сообщали "Комментарии", в Пенсионном фонде рассказали, кто может получить надбавку в 20% к пенсии.
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