kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.12.2020

BTC/USD

27715.27

ETH/USD

722.16

LTC/USD

124.65

НБУ 30.12.2020

USD/UAH

28.35

EUR/UAH

34.73

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество работа и карьера Гороскоп на 2021 год: какой знак зодиака получит богатство
commentss НОВОСТИ Все новости

Гороскоп на 2021 год: какой знак зодиака получит богатство

Надо просто посмотреть, кто в какой промежуток времени родился

сегодня, 13:25
Автор:

Владимир Лавский

Астролог Рената Раевская рассказала о датах рождения тех людей, которые смогут хорошо заработать в 2021 году. Именно они наиболее благоприятно почувствуют влияние сочетание Юпитера и Сатурна, которое состоялось 21 декабря 2020. 

Гороскоп на 2021 год: какой знак зодиака получит богатство

Соединение Юпитера (деньги) и Сатурна (большие деньги) — это важное событие не только мировой экономики. Карман каждого жителя нашей планеты почувствует этот союз. Как известно, мы вступили в Эру Водолея. А вот когда происходит ингрессии этих двух планет в один знак (Водолей), жизнь начинает кардинально меняться. То каждый это почувствует на себе. Мне удалось собрать дать тех, кто особо и серьезно на себе почувствует это соединение.

Итак, те, кто сможет хорошо заработать влившись в финансовые потоки следующем году представлены в карусели. Если вы нашли свою дату — вам повезло. Если нет — это повод задуматься, почему.

Гороскоп на 2021 год: какой знак зодиака получит богатство - фото 2

"Кстати, если есть дата рождения вашего партнера по бизнесу, то создайте с ним как можно больше проектов. Если есть начальство — после Нового года немедленно бегите просить повышения и прибавку к зарплате. На таких финансовых надбавках и радостях вам чего угодно удастся добиться ", — говорит астролог.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Пенсионном фонде рассказали, кто может получить надбавку в 20% к пенсии. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gazeta.ua/articles/science-life/_astrologinya-nazvala-tih-hto-zbagatitsya-u-2021-roci/1005720
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ