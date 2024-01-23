Годовые зарплаты руководства НАБУ: сколько получают борющиеся с коррупцией в Украине

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Slava Kot
Портал "Комментарии" получил ответ от НАБУ по зарплатах руководства Национального антикоррупционного бюро Украины, которое занимается выявлением, расследованием и раскрытием коррупционных и других уголовных правонарушений. Оказалось, что общая зарплата директора НАБУ Семена Кривоноса и его заместителей составила 8,7 млн. гривен.
Стали известны годовые зарплаты руководства НАБУ. Фото из открытых источников
Семен Кривонос был назначен на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины в марте 2023 года. За 10 месяцев работы Кривонос получил зарплату 2,63 млн гривен. После уплаты налогов на сумму 513,5 тыс. гривен, чистая зарплата Кривоноса стала 2,11 млн. гривен. Зарплата директора НАБУ Семена Кривоноса за 2023 год состоит из следующих частей:
Самая высокая зарплата директора НАБУ за 2023 год была в декабре – 489,5 тыс. гривен, а самая низкая – в марте – 200,2 тыс. гривен.
Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава за 12 месяцев 2023 года заработал 2,7 млн гривен, после уплаты налогов – 2,2 млн гривен. Зарплата Углава состояла из следующих частей:
Заместитель директора НАБУ Украины Татьяна Варварская за 2023 год заработала 2,9 млн гривен, после налоговых отчислений – 2,33 млн гривен. Зарплата Варварской состоит из следующих частей:
Заместитель директора НАБУ Полина Лысенко начала работать в бюро с апреля 2023 года. За этот период Лысенко получила зарплату 1,85 млн. гривен, после уплаты налогов 1,48 млн. гривен. Зарплата заместителя директора НАБУ состоит из следующих частей:
Денис Гюльмагомедов начал работать в НАБУ как заместитель директора Национального бюро по цифровому развитию и цифровым трансформациям с октября 2023 года. Зарплата Гюльмагомедова составила за этот период 592,8 тысячи гривен.
Таким образом, общая зарплата руководства НАБУ за 2023 год составила 8,7 млн гривен.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какая зарплата у руководителей Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).
Также "Комментарии" писали, сколько денег получил мэр Киева Виталий Кличко и его заместители за 2023 год.
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Ігор
сегодня, 10:17
Треба ще нагородити за велике ПДФО сплачене з грошей державного корита. Боротьба з корупцією - це прибутковий сегмент заробітку корумпованих, який вже почав перевершувати втрати від корупції. Одним вигідна вічна боротьба з корупцією іншим вигідна вічна війна і розпил західних грошей. Хотіли б побороти, міняли б саме підґрунтя корупції - систему.