Годовые зарплаты руководства НАБУ: сколько получают борющиеся с коррупцией в Украине

Портал "Комментарии" получил ответ от НАБУ по зарплатах руководства Национального антикоррупционного бюро Украины, которое занимается выявлением, расследованием и раскрытием коррупционных и других уголовных правонарушений. Оказалось, что общая зарплата директора НАБУ Семена Кривоноса и его заместителей составила 8,7 млн. гривен.

Стали известны годовые зарплаты руководства НАБУ. Фото из открытых источников

Семен Кривонос был назначен на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины в марте 2023 года. За 10 месяцев работы Кривонос получил зарплату 2,63 млн гривен. После уплаты налогов на сумму 513,5 тыс. гривен, чистая зарплата Кривоноса стала 2,11 млн. гривен. Зарплата директора НАБУ Семена Кривоноса за 2023 год состоит из следующих частей:



— должностной оклад – 1,25 млн гривен;

— оплата за дни пребывания в командировке – 477,2 тыс. гривен;

— доплата за выслугу лет – 250 тыс. гривен;

— надбавка к должностному окладу государственных экспертов по вопросам тайн – 250 тыс. гривен;

— денежная помощь к ежегодному основному отпуску – 242,7 тыс. гривен;

— доплата за работу, которая предусматривает доступ к гостайне – 125 тыс. гривен;

— прочие выплаты.

Самая высокая зарплата директора НАБУ за 2023 год была в декабре – 489,5 тыс. гривен, а самая низкая – в марте – 200,2 тыс. гривен.

Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава за 12 месяцев 2023 года заработал 2,7 млн гривен, после уплаты налогов – 2,2 млн гривен. Зарплата Углава состояла из следующих частей:

— должностной оклад – 1,26 млн гривен;

— оплата за дни пребывания в командировке – 217,9 тыс. гривен;

— доплата за выслугу лет – 252,4 тыс. гривен;

— надбавка к должностному окладу государственных экспертов по вопросам тайн – 252,4 тыс. гривен;

— денежная помощь к ежегодному основному отпуску – 194,7 тыс. гривен;

— материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов – 193,7 тыс. гривен;

— оплата за дни пребывания в отпуске – 158,4 тыс. гривен;

— доплата за работу, которая предусматривает доступ к гостайне – 126,2 тыс. гривен;

— прочие выплаты.

Заместитель директора НАБУ Украины Татьяна Варварская за 2023 год заработала 2,9 млн гривен, после налоговых отчислений – 2,33 млн гривен. Зарплата Варварской состоит из следующих частей:

— должностной оклад – 1,32 млн гривен;

— доплата за выслугу лет – 661,8 тыс. гривен;

— денежная помощь к ежегодному основному отпуску – 205,8 тыс. гривен;

— материальная помощь по решению социально-бытовых вопросов – 205,9 тыс. гривен

— оплата за дни пребывания в отпуске – 245,1 тыс. гривен;

— доплата за работу, которая предусматривает доступ к гостайне – 132,3 тыс. гривен;

— прочие выплаты.

Заместитель директора НАБУ Полина Лысенко начала работать в бюро с апреля 2023 года. За этот период Лысенко получила зарплату 1,85 млн. гривен, после уплаты налогов 1,48 млн. гривен. Зарплата заместителя директора НАБУ состоит из следующих частей:

— должностной оклад – 872,1 тыс. гривен;

— оплата за дни пребывания в командировке – 258 тыс. гривен;

— денежная помощь к ежегодному основному отпуску – 179 тыс. гривен;

— доплата за выслугу лет – 134,4 тыс. гривен;

— материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов – 180,8 тыс. гривен;

— доплата за научную степень – 130,8 тыс. гривен;

— прочие выплаты.

Денис Гюльмагомедов начал работать в НАБУ как заместитель директора Национального бюро по цифровому развитию и цифровым трансформациям с октября 2023 года. Зарплата Гюльмагомедова составила за этот период 592,8 тысячи гривен.

Таким образом, общая зарплата руководства НАБУ за 2023 год составила 8,7 млн гривен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какая зарплата у руководителей Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

Также "Комментарии" писали, сколько денег получил мэр Киева Виталий Кличко и его заместители за 2023 год.