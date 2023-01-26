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Глава Государственной архивной службы получил письмо из России: «как не материться?»

сегодня, 23:12
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Сегодня, 26 января глава Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов сообщил на своей официальной странице в Facebook о том, что ему пришел запрос на получение информации от гражданина России. В своем сообщении россиянин, чья электронная почта и имя были скрыты чиновником, просит ведомство уточнить, каким образом получать информацию из архива касаемо таких областей, как Запорожская, Херсонская, Донецкая и Луганская, которые, по его словам, уже официально являются частью России. 

Глава Государственной архивной службы получил письмо из России: «как не материться?»

Анатолий Хромов

 

Хромов не уточнил, однако судя по всему сообщение пришло не в "личные сообщения" чиновнику, а на электронную почту ведомства, которое он возглавляет. 

 

Также из письма становится ясно, что автором сообщения был житель Новосибирска. Учитывая его интерес к архивным данным, можно предположить, что он историк, краевед или чиновник.

 Глава Государственной архивной службы получил письмо из России: «как не материться?» - фото 2

"Добрый день. Меня зовут (ред. – скрыто). Я пишу с Новосибирска. С недавнего времени, как известно, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская область относятся к территориям РФ. Уточните, как можно будет направлять запросы на получение актовых записей (браки, свидетельство о рождении и так далее) относительно данных областей. С уважением (ред. — имя скрыто)", — сказано в сообщении.

 

Напомним, ранее мы сообщали, что мнение украинцев относительно поляков существенно изменилось после вторжение России в Украину. Недавний опрос польской компании показал, что более 90% украинцев положительно относятся к гражданам Польши, что связано с огромной помощью беженцам с Украины.

 



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Источник: Facebook
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