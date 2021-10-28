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Германия на пороге кризиса: зовет украинских мигрантов

Германию вслед за Великобританией может охватить кризис. В стране не хватает 1,2 млн рабочих, зовут заробитчан, в том числе из Украины

сегодня, 11:27
Автор:

Кравцев Сергей
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Германия может стать следующей страной после Великобритании, которую охватит кризис. В стране катастрофическая нехватка 1,2 млн рабочих. Поэтому на предприятия приглашают рабочих с других стран, обращаются и к жителям Украины. Открыты вакансии по 15 профессиям. Как информирует издание "Комментарии", об этом сообщается в материале FAZ.NET.

Германия на пороге кризиса: зовет украинских мигрантов

Рабочие профессии. Фото: из открытых источников

Больше всего в Германии нехватка социальных педагогов. Не хватает 18 300 человек. Также нужны гериатрические медсестры. Всего необходимость – 17 900 человек. Приглашают на работу медсестр. Нужно 16 700 человек. Электрики и строители в Германии тоже в дефиците, необходимо 15 500 человек. Также могут трудоустроиться в Германии сантехники, специалисты по отоплению и кондиционированию воздуха. Таких кадров необходимо 13 200 человек. Замыкает перечень самых востребованных профессий в ФРГ профессия водителя грузовика. Есть острая необходимость – 6 700 человек.

Эксперты отмечают, в Германии в последнее время увеличивается проблема катастрофической нехватки водителей грузового транспорта. То есть, тенденция один в один напоминает ту, которая была ранее в Великобритании. Потому есть все основаниям говорить, что страну может накрыть тот же кризис, который нахлынул в Британию.

Чтобы экономика не остановилась немецкие компании зовут на работу трудовых мигрантов. Это, в свою очередь, наносит серьезный удар по экономики других менее обеспеченных страна Европы, той же Украины. Квалифицированные работники уезжают из страны на работу в Германию, где предлагают намного выше зарплату.

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Источник: https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/konjunktur/fachkraeftemangel-am-meisten-fehlen-sozialpaedagogen-17599393.html
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