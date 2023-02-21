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Гендерное неравенство: зарплата женщин в IT меньше, чем у мужчин

Женщины в сфере IT указывают на 10-30% меньшую ожидаемую зарплату, чем мужчины.

сегодня, 15:52
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Автор:

Slava Kot

Мужчины получают на 10-30% выше зарплаты, чем женщины в IT. Наиболее заметное неравенство между зарплатами мужчин и женщин наблюдается среди менеджеров. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование украинского ресурса по поиску работы среди IT-специалистов Djinni.

Гендерное неравенство: зарплата женщин в IT меньше, чем у мужчин

Женщины в IT получают меньшую зарплату. Фото из открытых источников

Ресурс Djinni проаналировал около 6 тыс. наемных работников за последние полгода по именам, и таким образом определил неравенство между мужчинами и женщинами в зарплате. Как выяснилось из всех наемных работников, только четверть составляют женщины. Кроме того, что женщин меньше, они также в своих анкетах занижают ожидаемую зарплату.


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Согласно исследованиям мужчины в IT на уровне Junior среди девелоперов просят 800 долларов, в то время как женщины – 700. Среди менеджеров начального уровня мужчины указывают желаемую зарплату в 1000 долларов, а женщины – 800.

На уровне Middle (работники с опытом 2-5 лет) разница еще больше. Мужчины девелоперы в анкетах отмечают сумму 3 тыс. долларов, а женщины – 2500. Подобная ситуация наблюдается и на других IT-специальностях этого уровня.

Медианная зарплата женщин уровня сеньор (опыт работы более 5 лет) составляет – 4500 долларов, а у мужчин – 5 тыс. долларов. Как результат, украинские женщины в своих анкетах указывают на 10-30% меньшую зарплату за мужчин.

Посмотреть сравнительный график зарплат мужчин и женщин среди IT-специалистов можно ниже:

Гендерное неравенство: зарплата женщин в IT меньше, чем у мужчин - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что изменилось в работе украинских фрилансеров за последние полгода и как они смогли адаптироваться к новым условиям.

Также "Комментарии" писал или легко устроиться на работу в компанию Илона Маска.



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Источник: https://t.me/djinni_official/894
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