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Европарламент принял новую важную резолюцию к годовщине вторжения РФ в Украину: что она означает

Европейский парламент принял резолюцию к годовщине вторжения России в Украину

сегодня, 16:08
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Автор:

Лиля Воробьева

К годовщине вторжения России в Украину Европейский парламент принял резолюцию. В ведомстве призывают дать Украине авиацию, а также подготовиться к переговорам по вступлению в ЕС. Об этом сообщает Европарламент.

Европарламент принял новую важную резолюцию к годовщине вторжения РФ в Украину: что она означает

Европарламент принял новую резолюцию (фото из открытых источников)

В документе осуждают вторжение России и закрепляют твердую поддержку Украины со стороны ЕС. Депутаты ЕС призывают предоставить Украине истребители, вертолеты, ракетные системы и увеличить поставки боеприпасов.


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Кроме того, резолюция призывает страны ЕС поддержать десятый пакет санкций против России до конца февраля и расширить его. В Европарламенте просят сделать действующие санкции еще более эффективными и заблокировать "лазейки" для россиян.

Также Европарламент призывает создать механизм конфискации замороженных активов России и передачу их Украине.

"Эти активы должны быть использованы для восстановления страны и компенсации жертвам войны. Они также подчеркивают, что после окончания войны Россия должна будет заплатить серьезные репарации", — говорится в документе

В документе отметили, что вторжение России в Украину изменило геополитическую ситуацию в Европе. Оно требует смелых и комплексных безопасных, финансовых, решений.

В ведомстве призывают Украину, Еврокомиссию и Евросовет работать над началом переговоров о вступлении в ЕС в этом году.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, верят ли европейцы в победу Украины . Год спустя после начала агрессивной войны России против Украины 61% европейцев убеждены, что Украина победит в войне против России. Еще 68% жителей континента утверждают, что нападение РФ на Украину – это нападение на всю Европу.



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